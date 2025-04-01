名師解盤》容逸燊：台積電法說之前 外資恐難回頭大買台股

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台股昨天重挫之後，今天反彈584點，漲幅接近快3%，但成交量只有2765億元，和昨天的4300億元相比，仍然差了一截，目前在連假之前，賣壓已經稍微減輕，這波主要是川普貿易戰升級，對於所有貿易夥伴都徵收關稅，本週汽車關稅25%即將上路，造成日韓股也都大跌，美股第一季也創2009年以來最差的一季，高盛將美國經濟衰退可能性，從20%上調到35%，看起來貿易戰對全球經濟影響持續，以及歐洲、日韓、加拿大和墨西哥等國，對於貿易戰祭出反制措施，造成連環反映，今年劇本很可能造成經濟衰退，股市拉回，直到FED降息救市，那才會重回多方掌控。

台股3月重挫2357點，加上近期融資也從高檔開始往下掉，短線已經有醞釀反彈契機，融資昨天大減160億，接近3000億的水準，明天早上還需要注意，在連假之前有融資追繳的賣壓，清明連假之前，如果持有偏高檔股票，可以趁機減碼，同時是融資使用率過高的股票也需要留意，指數反彈回到21000點之上，3月主要成交區域則在22000點之上，形成壓力，短時間內難以越過。

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未來外資對於台股賣超會不會減輕，主要疑慮在於台積電是否會和英特爾合作，以及技術是否會外流，如果接下英特爾，外資預估台積電毛利率可能下降5個百分點，本益比合理預估將降至12倍至16倍，以股價推估，若和英特爾合資成真，目標價將來到800元至900元關卡，這狀況都必須等待4月中台積電法說會，給予市場信心和說明白，台積電法說之前，外資可能較難回頭大買台股，但近期外資期貨淨空單已經明顯降低，顯示關稅之前，外資趁利空拉回，先去回補衍生性商品，未來如果關稅力道在4月2日沒有加大，將有機會在美股造成短線利空出盡。

台股能否重回多方，則看台積電，以及AI類股能不能隨美股止穩向上，今天盤中熱點轉到軍功類股，以及跌深的反彈類股，晟田、寶一和漢翔都拉出漲停，520之前如果電子狀況持續不明朗，資金有部分將有機會轉到軍工股避險，近期地緣政治干擾持續，連假之前大家可以把資金做個調整。

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