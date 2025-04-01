晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

名師解盤》容逸燊：台積電法說之前 外資恐難回頭大買台股

2025/04/01 16:05

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

台股昨天重挫之後，今天反彈584點，漲幅接近快3%，但成交量只有2765億元，和昨天的4300億元相比，仍然差了一截，目前在連假之前，賣壓已經稍微減輕，這波主要是川普貿易戰升級，對於所有貿易夥伴都徵收關稅，本週汽車關稅25%即將上路，造成日韓股也都大跌，美股第一季也創2009年以來最差的一季，高盛將美國經濟衰退可能性，從20%上調到35%，看起來貿易戰對全球經濟影響持續，以及歐洲、日韓、加拿大和墨西哥等國，對於貿易戰祭出反制措施，造成連環反映，今年劇本很可能造成經濟衰退，股市拉回，直到FED降息救市，那才會重回多方掌控。

台股3月重挫2357點，加上近期融資也從高檔開始往下掉，短線已經有醞釀反彈契機，融資昨天大減160億，接近3000億的水準，明天早上還需要注意，在連假之前有融資追繳的賣壓，清明連假之前，如果持有偏高檔股票，可以趁機減碼，同時是融資使用率過高的股票也需要留意，指數反彈回到21000點之上，3月主要成交區域則在22000點之上，形成壓力，短時間內難以越過。

未來外資對於台股賣超會不會減輕，主要疑慮在於台積電是否會和英特爾合作，以及技術是否會外流，如果接下英特爾，外資預估台積電毛利率可能下降5個百分點，本益比合理預估將降至12倍至16倍，以股價推估，若和英特爾合資成真，目標價將來到800元至900元關卡，這狀況都必須等待4月中台積電法說會，給予市場信心和說明白，台積電法說之前，外資可能較難回頭大買台股，但近期外資期貨淨空單已經明顯降低，顯示關稅之前，外資趁利空拉回，先去回補衍生性商品，未來如果關稅力道在4月2日沒有加大，將有機會在美股造成短線利空出盡。

台股能否重回多方，則看台積電，以及AI類股能不能隨美股止穩向上，今天盤中熱點轉到軍功類股，以及跌深的反彈類股，晟田、寶一和漢翔都拉出漲停，520之前如果電子狀況持續不明朗，資金有部分將有機會轉到軍工股避險，近期地緣政治干擾持續，連假之前大家可以把資金做個調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財