棧貳庫+大港倉遊客快破400萬！土開公司：旗鼓鹽共存共榮

棧貳庫的遊客及營業額都增加。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕為加速高雄港舊港區轉型，台灣港務公司與高雄市政府合組高雄港區土地開發公司，目前主要經營棧貳庫及大港倉2處複合商場，去年遊客共湧進約399萬人次，營業額成長36%。高雄港土開公司看好港區觀光發展，喊出「旗鼓鹽共存共榮」口號，要壯大港區商圈。

土開公司統計，疫情過後，觀光人流逐步回升，2022年棧貳庫及大港倉總到訪人次347萬，2023年增為371萬，2024年擴大到399萬；遊客增加，帶來消費錢潮，整體營業額2023年成長28%，2024年再大幅擴增為36%。

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大港倉的遊客數及營業額增加。（記者洪定宏攝）

土開公司指出，棧貳庫及大港倉都是將港區舊倉庫整建為複合式商場，且鄰近駁二藝術特區，先開發的棧貳庫早已跟哈瑪星鐵道園區、原鼓山魚市場、旗津的旅遊景點連成一線。後起直追的大港倉以大港橋與駁二相連，加上「大港開唱」演唱會等活動，遊客成長速度超越棧貳庫。

換句話說，棧貳庫及大港倉地處鼓山區，遊客可搭渡輪往返旗津，到旗后燈塔眺望高雄港，也可徒步鼓山區與鹽埕區老街，因此，土開公司喊出「旗鼓鹽共存共榮」口號，要壯大港區商圈。

土開公司強調，棧貳庫隔鄰的「香蕉棚」，已由高市府打造為生成式主權AI辦公室，預計今年第二季啟用，將有輝達、信驊科技、鑫蘊林科、中華電信等多家企業、超過400名員工進駐；大港倉持續引進年輕風格的餐廳，並擴大倉庫招租，由日本建築大師隈研吾設計的旅館，預計今年動工，都有助帶動「旗鼓鹽」觀光成長。

輝達等多家知名科技公司，將進駐高雄港區的「香蕉棚」。（記者洪定宏攝）

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