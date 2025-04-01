晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

棧貳庫+大港倉遊客快破400萬！土開公司：旗鼓鹽共存共榮

2025/04/01 16:19

棧貳庫的遊客及營業額都增加。（記者洪定宏攝）棧貳庫的遊客及營業額都增加。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕為加速高雄港舊港區轉型，台灣港務公司與高雄市政府合組高雄港區土地開發公司，目前主要經營棧貳庫及大港倉2處複合商場，去年遊客共湧進約399萬人次，營業額成長36%。高雄港土開公司看好港區觀光發展，喊出「旗鼓鹽共存共榮」口號，要壯大港區商圈。

土開公司統計，疫情過後，觀光人流逐步回升，2022年棧貳庫及大港倉總到訪人次347萬，2023年增為371萬，2024年擴大到399萬；遊客增加，帶來消費錢潮，整體營業額2023年成長28%，2024年再大幅擴增為36%。

大港倉的遊客數及營業額增加。（記者洪定宏攝）大港倉的遊客數及營業額增加。（記者洪定宏攝）

土開公司指出，棧貳庫及大港倉都是將港區舊倉庫整建為複合式商場，且鄰近駁二藝術特區，先開發的棧貳庫早已跟哈瑪星鐵道園區、原鼓山魚市場、旗津的旅遊景點連成一線。後起直追的大港倉以大港橋與駁二相連，加上「大港開唱」演唱會等活動，遊客成長速度超越棧貳庫。

換句話說，棧貳庫及大港倉地處鼓山區，遊客可搭渡輪往返旗津，到旗后燈塔眺望高雄港，也可徒步鼓山區與鹽埕區老街，因此，土開公司喊出「旗鼓鹽共存共榮」口號，要壯大港區商圈。

土開公司強調，棧貳庫隔鄰的「香蕉棚」，已由高市府打造為生成式主權AI辦公室，預計今年第二季啟用，將有輝達、信驊科技、鑫蘊林科、中華電信等多家企業、超過400名員工進駐；大港倉持續引進年輕風格的餐廳，並擴大倉庫招租，由日本建築大師隈研吾設計的旅館，預計今年動工，都有助帶動「旗鼓鹽」觀光成長。

輝達等多家知名科技公司，將進駐高雄港區的「香蕉棚」。（記者洪定宏攝）輝達等多家知名科技公司，將進駐高雄港區的「香蕉棚」。（記者洪定宏攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財