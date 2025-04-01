扛不住15兆代價終於要跟DOGE分手！馬斯克計劃5月辭職

終於要跟DOGE高昂代價分手了！馬斯克計劃5月辭職（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉銷售與股價，受到執行長馬斯克從政衝擊，不銷售量一路暴跌，股價也慘不忍睹，第1季暴跌36%，創下2022年底以來最慘跌幅，市值蒸發逾4600億美元（約新台幣15兆元），在馬斯克認清政府效率部（DOGE）工作的高昂代價後，有媒體報導稱，馬斯克計畫於5月底辭去DOGE的職務。

外媒報導，週日馬斯克晚間在威斯康辛州綠灣市（Green Bay）舉行的活動上表示：「我的特斯拉股票，還有所有投資人持有的特斯拉股票，幾乎都腰斬了。」該活動旨在為他支持的右翼法官拉票，該法官將參加週二的州最高法院選舉。他補充：「這份工作真的代價高昂。」

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而特斯拉週一（31日）收跌1.6%，至每股259.16美元，單季暴跌36%，創下2022年底以來最慘跌幅，市值蒸發逾4600億美元。

據媒體報導，馬斯克計劃於5月底辭去美國政府效率部（DOGE）的職務。在接受福斯新聞採訪時，馬斯克表示，他有信心在離職前完成削減1兆美元聯邦赤字的目標，並強調政府效率低下、存在大量浪費和欺詐，有信心在不影響關鍵服務的情況下減少15%的支出。

且根據美國《國會山莊報》報道，美東時間3月31日，美國總統川普在白宮簽署行政令時，被問及馬斯克的130天任期即將結束一事，川普稱讚馬斯克，並表示馬斯克總有1天要回去經營公司。

「我認為他（馬斯克）很了不起，但他還要管理1家大公司。他遲早會回去的，他想回去，」川普說。但我會盡可能讓他多留一段時間，他是個非常有才華的人。

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