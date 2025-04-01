海外旅遊最常因哪些症狀就醫？產險業統計3大理賠項目

兆豐保險統計，流行性型感冒、腸胃炎、尿道及泌尿道疾患是去年國外旅綜險的海外突發疾病前3大理賠項目。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕清明連假將至，不少民眾早早規劃出國旅遊，但最怕遇到突發疾病來襲。根據保險業者統計，流行性型感冒、腸胃炎、尿道及泌尿道疾患榮登去年國外旅綜險的海外突發疾病前3大理賠項目，提醒民眾出國前規劃保障，避免海外緊急就醫傷荷包。

兆豐產險指出，出國旅遊如果碰上身體不適需要就醫，除了人生地不熟增加就醫難度外，國外高昂的醫療費用也是一個負擔，雖然全民健保可提供海外就醫自墊費用核退制度，但僅限於「不可預期且必須立刻就醫查明原因」的緊急傷病才能申請，但如果是感冒就醫，可能無法申請健保核退。

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根據兆豐產險統計，去（113）年國外旅行綜合保險的海外突發疾病，前3大理賠項目分別為流行性型感冒、腸胃炎、尿道及泌尿道疾患，部分未必能申請到健保核退。

兆豐產險指出，國外旅行綜合保險承保項目涵蓋海外突發疾病醫療健康保險，其中海外突發疾病住院醫療保險金最高150 萬元，門診醫療保險金最高1萬5000 元、急診醫療保險金最高 1萬5000 元。涵蓋海外突發疾病、傷害醫療、身故失能等保障，另有SOS緊急救援服務。

凱基人壽則有「e日千里旅行平安保險」，若保險金額800萬元，可附加投保「傷害醫療保險給付附加條款」保險金額80萬元、「外突發疾病醫療健康保險附約）保險金額80萬元，保障範圍包括最高800萬元的意外身故保險金和意外失能保險金，旅遊期間若發生意外傷害事故，或因除了法定傳染病以外的其他突發疾病住院、急診或門診，可依據保單條款申請實支實付理賠。

日本地區則有「海外突發疾病醫療保障」150%特定地區限額調整係數，讓海外突發疾病住院醫療保險金提高為最高120萬元，急診及門診醫療保險金每次給付總額最高達1萬2000元。

保險業者提醒，民眾最晚可在出發前1小時透過線上完成投保，除了有投保優惠，各公司另有抽獎活動，出國旅遊前別忘了事先規劃。

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