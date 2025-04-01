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認證藍氨上市 台肥首批供貨達6000噸

2025/04/01 15:02

台肥董事長李孫榮（左）巡視台中廠。（業者提供）台肥董事長李孫榮（左）巡視台中廠。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕全台第一批認證藍氨上市！台肥（1722）董事長李孫榮宣布，首季即供貨半導體業者台灣首批認證藍氨，供貨數量達6000噸。

繼去年宣示跨入「台肥綠能元年」後，台肥今年第一季即供貨半導體業者台灣首批認證藍氨，不但解決亟需減碳企業的燃眉之急，更實踐配合國家乾淨能源政策的領頭羊角色。

李孫榮指出，乾淨能源的藍氨比灰氨減少約6-7成的製程碳排，台肥首批6000噸的認證藍氨，是半導體、電子、化工、運輸交通等產業減少碳排放的關鍵競爭力要素。

他也說，台肥將努力全面配合國家減碳新目標，加碼提供藍氨的力道，預估在第三季將有數萬噸的藍氨供應量，優先供應台灣半導體、電子、運輸等產業加速減碳目標，強化台灣產業在國際碳規範下的國際競爭力，符合全球碳邊境調整機制（CBAM），助力台灣企業的永續發展。

李孫榮表示，未來台肥將加碼淨零減碳事業心力，除持續規劃藍氨及低碳氨量能以外，甚至是進一步的綠氨市場需求，都是加速台肥建立綠色能源供應鏈韌性，持續為台灣的淨零碳排貢獻力量的重要目標。

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