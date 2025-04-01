對等關稅箭在弦上！川普稱將「友善」 鎖定貿易失衡國

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〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普週二（1日）表示，本週公布進一步關稅措施時將對貿易夥伴「非常友善」。然而，此舉旨在處理他所稱的不公平貿易失衡，恐將引發全球貿易動盪。川普自上任以來頻繁運用總統權力，他預告最快可能於週二晚間公布具體的「對等關稅」內容。

法新社報導，川普堅稱，美國經濟「被世界各國佔了便宜」，必須採取對等行動，並承諾為美國帶來「解放日」。但他週一告訴記者：「相對來說，我們會非常友善。」批評者警告，此策略恐引發全球貿易戰，導致中國、加拿大、歐盟等主要貿易夥伴連鎖報復。中國、南韓及日本已同意加強彼此間的自由貿易。

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然而，川普表示不擔心此舉會將盟友推向北京，並暗示有關抖音國際版TikTok的協議也可能與對中關稅掛鉤。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）說明，4月2日目標是宣布「針對國家的關稅」，但川普仍致力於課徵額外的特定產業關稅。

市場不確定性加劇，儘管美股道瓊（Dow）與標普500（S&P 500）指數微幅收漲，但歐洲與亞洲主要指數收低。川普週日聲稱關稅將涵蓋「所有國家」，加劇市場緊張。《華爾街日報》報導，幕僚曾考慮課徵高達20%的全球性關稅，幾乎衝擊所有美國貿易夥伴。川普則語焉不詳，僅稱他的關稅將比美國產品已承受的關稅「慷慨得多」。

川普對關稅的執著，正助長美國經濟衰退的憂慮。高盛（Goldman Sachs）分析師已將未來12個月的衰退機率從20%上調至35%，理由是「經濟成長預測下調、信心滑落，以及白宮官員表態願意承受經濟痛苦」。高盛同時也調升了對2025年底核心通膨的預測。

目前中國與加拿大已對美國商品實施反制關稅，歐盟也公布將於四月中旬啟動報復措施。越南則宣布調降汽車、液化天然氣及部分農產品等一系列商品的進口關稅。日本表示將設立約1000個「諮詢中心」，協助受美國關稅衝擊的企業。

除了針對國家的對等關稅，川普還可能公布對製藥、半導體等特定產業的額外關稅。他先前已宣布將於週四起實施汽車關稅。經濟學家預期，新一輪關稅可能鎖定與美國存在持續性貿易逆差的15%貿易夥伴，此群體被美國財長貝森特（Scott Bessent）稱為「骯髒15國」（Dirty 15）。美國最大的商品貿易逆差來源包括中國、歐盟、墨西哥、越南、台灣、日本、南韓、加拿大與印度。

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