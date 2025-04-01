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三星代工良率太低 無晶圓廠晶片商紛轉向台積電

2025/04/01 15:55

三星的問題在於良率遠低於台積電，台積電在2奈米製程上的良率達到60-70%，明顯高於三星晶圓代工廠在3奈米和2奈米製程的30%良率。（示意圖，路透）三星的問題在於良率遠低於台積電，台積電在2奈米製程上的良率達到60-70%，明顯高於三星晶圓代工廠在3奈米和2奈米製程的30%良率。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星晶圓代工業務陷入嚴重低迷，在其3nm（奈米）製程無法吸引任何大型客戶之後，2奈米製造也遇到了相同的問題。Ponearena報導指出，三星代工廠由於產量低，陷入困境，無晶圓廠晶片製造商紛紛轉向台積電。

三星的問題在於良率遠低於台積電，台積電在2奈米製程上的良率達到60-70%，明顯高於三星晶圓代工廠在3奈米和2奈米製程的30%良率。

三星晶圓代工廠的低良率正讓其客戶蒙受損失。Google為Pixel 10系列採用台積電Tensor G5應用處理器（AP）。高通決定繼續與台積電合作生產強大的驍龍8 Elite 2 AP，而非改回三星代工廠。

通常情況下，作為代工廠客戶的晶片設計師要負責製造有缺陷的晶片的成本，這也解釋為什麼三星代工去（2024）年第4季的市佔率從第3季的9.1%下降到8.1%。台積電去年第4季在全球代工業務的市佔率達到67.1%。

台積電的客戶包括領先的行動裝置生產商和供應商，主要為蘋果、聯發科、高通、博通、Google、輝達。

目前，三星代工廠唯一重要的積體電路是Exynos 2600。它將基於三星代工廠的2奈米製程構建，這意味著三星可以搶在蘋果之前進入市場，並推出第一款搭載2奈米應用處理器的行動裝置。

蘋果是首家採用5奈米技術的公司，2020年第四代iPad Air 採用A14 Bionic晶片；隨後是iPhone 12系列；2023年，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max成為首批搭載3奈米AP（A17 Pro）的手機。蘋果預計A19和A19 Pro晶片組將由台積電今年採用第三代3奈米 （N3P） 生產。

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