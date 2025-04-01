邑錡代理美國軍規夜視鏡 助我國強化岸巡邊防

邑錡宣布代理美國SIONYX軍規數位夜視鏡OPSIN。圖為董事長陳世哲。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕縮時攝影機大廠邑錡（7402）今日宣布，取得美國SIONYX軍規數位夜視鏡OPSIN的台灣代理權，負責該產品的銷售及售後服務。邑錡說明，OPSIN目前廣泛運用於美國軍警單位第一線，邑錡可望透過代理協助提升國內岸巡及邊防的夜間安全防護能力。

SIONYX是一家專精於矽光子微光影像技術的美國國防科技公司，擁有自主開發的超低照度CMOS感光元件與微光全彩夜視系統，長期為美國國防部（DoD）及情報單位提供尖端影像技術。

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邑錡指出，2019年起即與SIONYX合作，參與美軍由微軟主導的第一代 IVAS（整合式目視增強系統）計畫，共同開發微光影像模組，奠定深厚的合作基礎。邑錡也運用自有晶片（ASIC）協助SIONYX開發航海專用微光影像裝置，並持續穩定供貨，展現緊密且深入的合作關係。

針對軍工領域發展，邑錡則說，2015年起開始與美商FLIR共同開發警用生命探測儀，並陸續為多家美國客戶提供軍警相關影像裝置研發服務。

邑錡2023年也與國內無人機龍頭廠商雷虎科技簽署合作備忘錄（MOU），自行開發無人機三光相機及雲台載具，正式跨入軍工領域。

邑錡更指出，今年2月底已經與雷虎共同申請經濟部無人機關鍵晶片補助計畫，除了自主研發軍工相關影像設備，也積極與美國軍工客戶洽談合作代理，來完善公司對於軍工產業的佈局，積極推動國內軍工產業自主化。

此次代理美國SIONYX OPSIN軍規數位夜視鏡，邑錡指出，是為回應國內岸巡邊防設備的更新需求，並支持政府「五大信賴產業」的科技國防自主政策。

邑錡軍工業務團隊已積極向國內岸巡單位推廣及示範該數位夜視設備，獲得包括外島基層岸巡單位的高度肯定。邑錡表示，數位化夜視技術的引進，將有效改善傳統類比夜視設備的效能不足，大幅提高國內夜間邊防巡邏的安全性。

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