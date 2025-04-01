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台股重挫勞動基金3月績效恐不妙 勞動部：長期持有再加碼

2025/04/01 13:42

台股3月重挫，恐拖累勞動基金大賠數千億，勞動基金運用局副局長劉麗茹今日強調，不因短期波動影響投資策略。（記者李靚慧攝）台股3月重挫，恐拖累勞動基金大賠數千億，勞動基金運用局副局長劉麗茹今日強調，不因短期波動影響投資策略。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股3月創下外資單月最大賣超、暴跌2357點，也是歷史上最大單月跌點，2月單月勉強小虧12億元的勞動基金，若以台股3月10%的跌幅，恐怕大賠數千億？勞動基金運用局副局長劉麗茹今日喊話，不以短期波動影響投資策略，因基本面仍屬正向發展，勞動基金的核心部位仍將長期持有，愈是劇烈震盪反而是布局的好時點。

勞動基金運用局今日公告2月份勞動基金投資績效，至114年2月底止規模7兆1898億元，評價後收益數為1075億元，收益率1.59％。3大主要基金今年以來的收益率均大減，新制勞退基金前２月僅賺742.3 億元，收益率1.59％；舊制勞退基金小賺173.4億元，收益率1.96％；勞保基金帳面收益150.2 億元，收益率1.52％。

對於3月底台股重挫，3月份勞動基金績效是否將大虧數千億元？勞動基金運用局副局長劉麗茹坦言，勞動基金的台股部位約佔20％，而2月單月台股跌幅超過10%，國際股市也不好，特別是科技類回檔都超過1成，也就是在金融市場震盪很劇烈的狀況下，勞動基金受衝擊在所難免。

不過，劉麗茹強調，勞動基金採取長期穩健布局策略，雖然3月份市場震盪劇烈，且預期今年的震盪還會持續一陣子，勞動基金會進行長期佈局思考，只要是基本面來看是正向發展，震盪反而是擇時布局的好時點。

針對近期台積電遭外資大賣，股價持續破底，勞動基金的操作策略是否有所調整？劉麗茹強調，勞動基金的操作策略，就是在市場高檔時，會適時獲利了結，但震盪劇烈時，也會鎖定基本面良好的個股進場布局，但「核心部位」一定是長期持有，因此前10大持股通常不會有太大的調整。

根據勞動基金公告，新制勞退至去年底的前１０大持股，分別為台積電（30.96％）、鴻海（5.19％）、聯發科（4.33％）、台達電 （3.97％）、廣達（3.33％）、富邦金（2.74％）、國泰金（1.96％）、中華電信（1.81％）、奇鋐（1.79％）、中信金（1.53％）。

至2月底，勞動基金仍有1345億元的可投資資金尚未撥款，其中相對報酬投資720億元、絕對報酬625億元。

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