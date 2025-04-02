LTN經濟通》「海湖莊園協議」重組全球金融秩序？

川普重新上任後，牽動全球政經局勢變化。（美聯社資料照）

川普上台以關稅挑戰各國

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普重新上任後，牽動全球政經局勢變化，包括要求聯邦部門對於他國的匯率進行監控、以關稅手段挑戰各國等，明確在「美國優先」條件下推動經濟發展。

全球政經局勢進入一種令人難以預測的狀態，川普政府接連拋出高關稅政策與「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord）構想，意圖主導全球貨幣與貿易重構。

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「海湖莊園協議」的概念可追溯現任白宮經濟顧問委員會主席米倫去年11月發佈的報告《重組全球貿易體系的使用者指南》。以關稅為基礎的外交政策，也就是把關稅當成安全工具，那些接受美國安全保護的就要同意讓美國在貿易上佔便宜。

「海湖莊園協定」整個計畫的靈魂，就是圍繞著川普主打的「關稅」。美國將貿易、產業、貨幣、國安與外交政策融為一體，以減輕美國的負擔，並加重其他國家的負擔。

研究公司Bianco Research總裁兼宏觀策略師比安科（Jim Bianco）認為，「海湖莊園協議」是1個概念，是1個重組部分金融體系的計劃。

Jim Bianco認為「海湖莊園協議」的內核更為廣泛，不僅涉及美元貶值，還可能涉及債務重組、主權財富基金的建立、國防支出的重新分配等更措施。

川普政府接連拋出高關稅政策與「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord）構想，意圖主導全球貨幣與貿易重構。（路透資料照）

川普已警告石破茂及習近平 不能任由貨幣貶值

3月初，川普已分別告訴中國國家領導人習近平以及日本首相石破茂，不能繼續再讓人民幣與日圓貶值下去，因為這樣對美國很不公平，並指出解決這個問題的最簡單方法就是徵收關稅。

而當天消息出來後，日圓兌1美元匯價一度升至149.11，創下2月28日以來最高水準。

巴克萊分析師警告，若出現極端狀況，墨西哥披索對美元可能貶值40%、人民幣也可能貶值20%、加拿大幣最多貶值19%，面臨劇烈波動。

3月26日，追蹤美元兌一籃子6種主要貨幣的ICE美元指數（US Dollar Index，簡稱DXY），來到104.7，漲到3週以來高點，穩站104上方。

3月25日，美元對日圓處150以上；歐元兌美元失守1.073；英鎊兌美元報1.287。

川普已分別告訴中國國家領導人習近平以及日本首相石破茂，不能繼續再讓人民幣與日圓貶值下去，因為這樣對美國很不公平。（彭博資料照）

1985年紐約廣場飯店 協議壓低美元匯價

川普所有不確定性的舉措，似乎都是為了把各國領袖逼上談判桌，來簽訂「海湖莊園協議」。就如1958年的廣場協議，當年各國財長齊聚紐約廣場飯店，共同採取措施壓低美元，解決因美元過強而導致的貿易失衡問題。

這就跟1985年的「廣場協議（Plaza Accord）」類似，甚至更早的佈雷頓森林體系，即旨在通過多國談判來調整全球貿易體系和貨幣匯率的計畫，主要目標是通過削弱美元匯率來提高美國出口商的競爭力，減少貿易逆差，並最終促進美國製造業和出口的復興。

當初廣場協議後，日圓被迫升值（由1985年的142快速升值至1988年的121），導致日本陷入失落的30年。

另外還傳出，川普要對全世界金融體系做顛覆的改革，可能包括將部分美國國債置換為超長期限的美債，以減輕美國的債務負擔。而如果真的實現，分析師們認為，將會對國際經濟秩序帶來一場劇烈的變遷。

在《重組全球貿易體系的使用者指南》這份報告中，還提到的100年期零息債券方案，猶如一顆重磅炸彈，在金融市場掀起驚濤駭浪。

怎麼說呢？就像是借給美國的錢，100年後才能拿回本金，期間美國不會支付任何利息，也不允許債券持有人中途出售變現。若按目前美國通膨率計算，百年後這些債券的實際購買力極低，幾乎等同於美國變相賴帳。

截至今年1月，日本（1.079兆美元）、中國（7608億美元）、英國（7402億美元），為持有美國國債前3名海外國家。

川普喊出「美國優先」口號。（歐新資料照）

川普打算顛覆全球金融秩序

從經濟層面來看，弱勢美元能夠提升美國出口商品在國際市場上的競爭力。當美元貶值，其他國家貨幣相對升值，美國商品對這些國家的消費者而言變得更便宜，從而刺激美國的出口，改善長期困擾美國的貿易逆差問題。

海湖莊園協議傳言四起，比安科認為，這個傳言不會很快發生，甚至永遠不會發生，但他仍示警，這個消息意味著川普可能在未來4年任期內顛覆全球金融秩序，華爾街應該為此作好準備。

有專家分析，川普的目標並非僅限於重整全球貿易，而是打算顛覆全球金融與地緣秩序。「海湖莊園協議」不僅是一種政策信號，更代表著美國在國際金融及經貿體系中，試圖重新定義自身角色的決心。

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