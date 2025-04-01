傳雷軍帶頭減持公司股票 小米闢謠否認

小米集團創辦人雷軍。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為給旗下電動車業務補充彈藥，中國小米集團上週二（3月25日）宣布以每股53.25元配售8億現有股份，籌資金額高達425億港元。然而在此次配售過程中，讓小米原本高歌猛進的股價有所回調，網路上也開始出現「雷軍帶頭减持小米股票」的言論。對此，小米做出回應，稱配股為港股常規操作，否認雷軍帶頭減持公司股票的傳聞。

綜合媒體報導，針對上述網路言論，小米集團公關部總經理王化週一（31日）在微博發文回應，稱前段時間，小米新一輪的增發融資的新聞，相信大家都看到了。只是沒想到，很多人不知道香港股市最常規的操作，居然有「雷軍帶頭減持小米股票」的驚悚言論。

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王化還替網友科普，指「港股增發，先將大股東自己持有的股份配售給獨立的第三方投資者，然後公司再給大股東相同數量的新股，這樣可以大幅度縮短了交易流程」，並強調該操作絕對不是大股東減持股票。

王化發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「到底是誰傳的...雷軍帶頭減持小米股票？細思極恐，到底是什麼目的，可以查一查！」、「懂得人不用科普，不想懂的人科普也沒用。到現在還有人拿開曼群島說事」、「小米的未來才剛開始，這會兒減持是有多想不開」等。

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