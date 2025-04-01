宏達電、Google交易完成 貢獻第1季約EPS 9.83元

宏達電、Google完成交易，貢獻第1季約EPS 9.83元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）與Google的部分HTC XR的研發團隊成員、HTC XR智慧財產權的非專屬授權交易案已完成，Google支付的2.5億美元、約台幣81.9億元，將在第1季入帳，貢獻每股獲利約9.83元，宏達電將轉虧為盈，中止連27個季度虧損。

宏達電1月23日宣布，Google將支付2.5億美元、約台幣81.9億元，取得部分HTC XR的研發團隊成員，以及HTC XR智慧財產權的非專屬授權。

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據指出，雙方已完成交易，Google已支付2.5億美元、約台幣81.9億元，以目前宏達電股本83.26億元計算，將挹注宏達電每股獲利9.83元，單季轉虧為盈，中止宏達電自2018年第2季以來的連續虧損。

宏達電在2017年出售參與打造Pixel手機的成員及授權專利給Google，交易總金額11億美元、約330億新台幣，推升宏達電2018年第1季每股獲利25.7元，全年每股獲利達14.72元，轉虧為盈，但2019年到2024年則連續虧損6年。

宏達電今日開高震盪，截至12:19，股價來到40.5元，上漲1.3元。

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