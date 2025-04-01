股匯不同調！新台幣早盤下探至33.275元，再創波段新低（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股昨日暴跌逾900點後，今日反彈逾500點，不過外資熱錢恐怕還在持續往外流，新台幣兌美元匯率在昨日貶破32.2元價位、創下9年新低後，早盤續貶至32.275元、貶近1角，再創波段新低，股匯表現明顯不同調。

新台幣匯價中午暫時收在33.264元、貶值8.2分，台北外匯經紀公司成交量6.82億美元。

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新台幣匯價首季重貶4.01角，在主要亞幣中表現最為遜色，匯銀主管表示，主要是美國川普關稅措施不確定性導致市場對於通膨上揚與美國經濟衰退疑慮加深，美股重挫連動台股修正，外資賣超、熱錢匯出的緣故。

根據證交所統計，外資首季賣超逾6800億元，光是3月賣超金額達4656億元，單月匯出約百億美元，使台幣在3月重貶3.62角。

匯銀主管說，目前台幣已經貶破33.2元價位，由於外資仍看不到回頭跡象，短線在央行調節下，台幣可能先在33.2元價位附近整理，觀察對等關稅具體措施。

新台幣匯價今早以33.2元開盤、貶值1.8分，最低下探至33.275元、貶值9.3分。

觀察主要亞幣，日圓走揚、續在149.5元兑1美元附近，韓元昨日重貶後今日出現反彈、人民幣離岸價蝙蝠約0.12%，亞幣升貶互見。

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