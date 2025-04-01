馬斯克將對兩黨政壇大老查帳！指控他們財產「異常」暴增

馬斯克3月31日宣布，他領導的「政府效率部」（DOGE）將對國會議員的「異常財富」展開調查，矛頭特別指向民主黨聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi ）、共和黨聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell）等政壇大老。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普的盟友、億萬富豪馬斯克，3月31日在美國威斯康辛州的一場市民大會上宣布，表示，他領導的「政府效率部」（DOGE）將對國會議員的「異常暴增的財富」展開調查，矛頭特別指向民主黨聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi ）、共和黨聯邦參議員麥康奈（Mitch McConnell）等政壇大老。

根據《每日郵報》報導，馬斯克在演講中對一些議員在領取國會微薄薪資的同時，如何積累巨額財富表示懷疑。 他說：「國會中有很多富有的議員，我就是想不通他們致富的原因。年薪僅20萬美元（新台幣665萬元）的人如何積累數千萬美元財富？我們需要找出真相。」

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按照規定，美國國會議員可投資股票和加密貨幣，但需申報交易記錄。

馬斯克特別點名裴洛西、麥康奈、民主黨聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）和華倫（Elizabeth Warren），稱他們累積的資產高達4.39億美元（新台幣146億元）。但根據 2023 年的公開披露，舒默的身價約為 230 萬美元（新台幣7650億元），而華倫的納稅申報單顯示她的身價為 900 萬美元（約新台幣3億元）。

裴洛西則被視為美國「國會山莊股神」，根據最新披露的國會議員交易紀錄，裴洛西在去年12月中旬至今年1月中旬期間，對多檔主要科技股進行了多筆期貨交易，包括蘋果、輝達、亞馬遜和Google等。

馬斯克認為，部分政客可能利用內部訊息謀利，DOGE將審查其財務的合法性。

馬斯克的行動與DOGE近期的推動的裁減聯邦員工以節省支出密切相關。自川普任命馬斯克執掌DOGE以來，該部以削減政府支出為名，已終止多項聯邦合約並裁撤機構，引發多起訴訟和抗議。民主黨聯邦眾議員薛瑞爾（Mikie Sherrill）等人曾指控馬斯克利用職權為旗下企業謀利，要求8家聯邦機構對其展開調查。

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