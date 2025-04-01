陶瓷工會：氣電雙漲陶瓷業恐掀倒閉潮！

陶瓷工會今日表示，氣電雙漲陶瓷業恐掀倒閉潮！（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕工業用天然氣續漲！陶瓷工會今日發出聲明稿，表示短短不到兩年時間，氣電價格持續上揚，致使陶瓷業等傳統產業生產成本大幅上漲，恐掀倒閉風潮！

陶瓷工會指出，工業用天然氣售價連漲7次，漲幅達到68.4%，孰料4月1日起再漲3%，相較去年5月的售價，短短10個月時間，工業用天然氣售價漲幅達73.31%；至於工業用電近兩年來大漲63.5%，今年4月1日本來已預告再漲5%，所幸政策考量叫停，暫予凍漲。

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陶瓷工會表示，陶瓷產業的生產成本以天然氣是主要成本、電費是次要成本，如今氣電雙漲以天然氣及電力為主要生產成本的陶瓷業及類傳統產業承受嚴峻的壓力，這樣下去恐怕掀起倒閉潮。

工會也認為，國內陶瓷產業產品，包括建築用的磁磚、工業用的陶瓷、衛浴用的及飲食用的碗、盤、杯、鍋等，都是民生不可或缺的傳統產業，希望政府重視，工業用天然氣真的不要再漲價，更不要無預警式的突然漲價，因為訂貨接訂單到供貨必須半年到1年半時間，無預警漲價，造成已接訂單必須承受虧損出貨，且未來中期訂單也不知如何報價。

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