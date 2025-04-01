立誠今年營運拚超越去年 下旬轉上櫃

立誠董事長周萬順（公司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕陶瓷電路板廠立誠（6597）將於4月下旬掛牌轉上櫃，董事長周萬順昨表示，目前在手開發案有20個，展望今年營運可望比去年好，半導體應用占比預計以達一成為目標。

立誠實收資本額為新台幣2.63億元，供應陶瓷電路板為主，產品廣泛應用於高功率照明、車用照明、手機閃光燈等領域，主要銷售對象多為韓國及歐美等國際LED封裝模組大廠。

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立誠深耕產業多年，終端產品應用領域早期以高功率照明為主，近年已成功調整產品組合，在高毛利產品車用照明陶瓷電路板的銷售占比已成長至6成以上，隨著車用LED滲透率持續提升，加上自動駕駛與主動安全技術趨勢的推動下，預期陶瓷電路板的市場需求將持續增加。

立誠光電2024年度在車用照明陶瓷電路板需求成長下，營收8.67億元，毛利率29.50%，每股盈餘4.62元。今年將更積極拓展歐美客戶車用照明的產品應用，佈局車用功率元件等半導體相關產品應用、光通信元件高功率金錫固晶電路板等新產品，預期營收可望延續成長格局。

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