AI發展碰上美國關稅制約，2025年全球PCB預估成長5.5%（路透）

〔記者卓怡君／台北報導〕2024年全球PCB產業以AI伺服器、電動車應用為主要成長動能，手機與記憶體市場逐步回暖，帶動整體需求復甦。其中，HDI與HLC受惠於AI伺服器市場成長與規格升級，表現最為突出。初步統計2024年全球PCB產值成長約7.6%，達809億美元。展望2025年，AI伺服器與電動車需求將持續推動產業發展，預計全球PCB市場成長5.5%，產值達854億美元，市場穩步向上發展。

針對2025年全球PCB產業的發展，台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科所（ISTI）整理三大重要關鍵議題，一、AI從雲端逐步滲透至邊緣計算（Edge AI），電子產品將再次出現大規模變革：AI從雲端逐步滲透至邊緣計算，將掀起繼5G後的新一波電子產品升級潮。隨著數據處理、機器學習與自動化技術的強化，半導體、封裝與PCB等關鍵零組件需求將同步提升，特別是智慧手機、電腦與穿戴裝置的功能創新，有望帶動銷量回升。

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相較於雲端AI採用的大語言模型（LLM），Edge AI關鍵技術sLLM（小型化大語言模型）具備輕量化、低推理成本與高彈性等優勢，更適用於對成本與即時性要求高的應用，將進一步提升使用者體驗。

2025年，Edge AI將成為市場焦點，而DeepSeek等新興技術的推進，也將加速新產品推出並推升高階設備需求，為PCB及電子零組件產業帶來更多進軍中高階市場的機會。

二、EMS廠啟動美國製造，全球貿易格局或將改變：隨著川普二度當選，為了減少美國對海外商品的依賴並改善貿易逆差，美國政府計畫對進口產品加徵10-20%關稅，甚至部分商品提高至60%，「美國製造」政策正重塑電子產業供應鏈。過去EMS廠多數往東南亞、印度與墨西哥等新興市場移動，預估2025年後，美國將成為另一個重要生產據點，雖然當前在美的產能規模仍有待觀察，但此趨勢將重塑上游產業的貿易格局，迫使供應鏈調整出口策略，以適應美國製造政策所帶來的市場變化，後續是否影響上游PCB產業的出口與產能配置仍得關注。

除此之外，台積電亦於3月初宣布擴大赴美投資1000億美元，顯見美國政府一連串的關稅政策、高階技術管制對台資企業的影響已然發酵。目前全球PCB產能主要集中於中國，而中國正是首波關稅影響國家，產業分流將成為主要應對策略。泰國作為PCB新興生產重鎮雖未被列入關稅名單，但仍具風險，業者須提前調整生產據點、提升產品附加價值，並拓展新市場，以降低貿易政策變動帶來的衝擊。

三、泰國PCB聚落面臨人才短缺，量產進度恐受影響：自2023年起，台灣與中國PCB企業加速布局泰國，至2024年底已有超過30家廠商進駐，並計畫於2025年陸續投入量產。然而，隨著泰國PCB產能開出，當地人力供應恐成為短期內最大挑戰。

泰國本地勞動力有限，難以支撐PCB產業快速擴張，泰國廠須仰賴鄰國緬甸、寮國的補充人力，並須提高薪資與福利，將進一步推高營運成本。為應對人才短缺問題，企業應建立在地多元之人才管道，透過當地產學合作培養技術人才，並提升自動化生產能力，以確保量產計畫順利推進。為此，TPCA也於去年啟動PCB國際人才培育計畫，已與泰國三所大專院校展開首期培訓及就業媒合，持續推動泰國PCB人才培訓，今年8月更計畫整合企業、學校與泰國官方資源成立PCB學院平台，以協助產業缺才困境。

展望2025年，全球PCB市場在AI伺服器與電動車需求驅動下，預計將維持穩健成長。然而，產業發展仍受技術變革與國際貿易政策影響，供應鏈布局需更加靈活應變。整體而言，PCB業者需強化高階技術研發、優化供應鏈管理，並靈活調整市場策略，以確保在全球產業變局中穩健成長。

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