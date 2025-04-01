苓雅清潔隊蛻變公辦都更招商 高雄今年還有17促參案金額上看千億

苓雅清潔隊蛻變再生舉行公辦都更招商說明會，左為高雄市副市長林欽榮、右為捷運局長吳嘉昌。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市苓雅清潔隊蛻變再生，今天（1日）舉行公辦都更招商說明會，副市長林欽榮期盼透過公私協力，將清潔隊轉型為新藝文生活基地；他也強調高雄今年還有17件促參案，金額上看千億。

苓雅清潔隊舊址位於三多二路、和平一路口，面積約3452平方公尺，因屋齡已超過60年，以公辦都更方式開發，土地使用分區為第四種商業區，建蔽率60%、容積率630%。透過都市更新，開發容積可達法定容積1.5倍，預估開發量體約1萬2千坪，本案具備100%公有土地的特性，權屬單純，可有效節省實施期程。

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高雄市捷運局今天於寒軒飯店舉行公辦都更招商說明會，吸引數十家潛在投資人參加，副市長林欽榮強調，本案開發基地鄰近輕軌C34五權國小站，完工後市府分回部分，可以用權利價值權利金支付，將挹注捷運建設，並取得公益設施，包含室内270坪日照中心、150坪環保局辦公室等。

林欽榮說，本案是苓雅區首件公辦都市更新事業招商案，市府期望透過公私協力，將基地轉型為新藝文生活基地，預估民間總投資額約50億元，市府會配合都更168專案控管進度，加速審議。

林欽榮也表示，高雄今年還有有17件促參案，包括聯運聯開、公辦都更、公共建設的BTO像台積電的再生水廠，及焚化爐、運發局的運動設施等，合計加起來17案以上，金額上看1千億，要很努力把民間資金吸引到高雄，讓高雄有更多發展，趁這一波台積電五個廠進駐，趕快把城市翻新。

捷運局表示，招商公告至7月2日截止，歡迎有意投資者踴躍參與，詳情可上高雄捷運局官網。

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