高雄累計減債201億元 朝連續5年0舉借目標邁進

高雄市長陳其邁上任後，連續4年0舉借，累計減債201億元。（財政局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市財政局今（1）日在市政會議報告，指高雄市長陳其邁上任後，連續4年0舉借，已累計減債201億元，促參績效為全國第一，帶動在地課徵營業稅及所得稅同步成長，今年將朝連續5年0舉借目標邁進。

高雄市財政局長陳勇勝報告指出，初估113年度歲出入決算再次達成0舉借，自110年以來，已連續4年達成0舉借，總計陳其邁市長自109年8月上任至去年底，減債達201億元。

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陳勇勝強調，高雄去年（113年）成功招商共17案，突破千億，達1021億元，超越111年708億元，再創歷史新高，其中10案民間投資493億元，已於113年完成簽約，經財政部認列績效全國第一，較109年上任前4.76億元，成長逾百倍；另7案預估民間投資金額528億元，將陸續完成簽約，合計達1021億元。

陳勇勝表示，市府積極促參招商及發展演唱會經濟，帶動觀光人潮，刺激消費，去年營利事業銷售額達6.05兆元，創歷史新高，較109年4.52兆增加1.5兆，成長率34%，連續4年突破5.5兆。

此外，高雄在地課徵營業稅及所得稅也同步成長，如去年高雄營利事業所得稅較109年成長134%、綜合所得稅成長66%、營業稅成長率56%，透過統籌分配機制，增加高雄市獲配財源。

陳勇勝說明，高雄市自有財源也由100年699億元，於110年決算首度突破千億，達1027億，去年更達到1184億元，創歷史新高，已連續4年突破千億；另利用較低利率的公（綠）債，取代較高利率銀行借款，總計運用公（綠）債940億元，節省利息約20億元。

陳其邁則感謝各局處同仁，持續推動各項公共建設及社褔同時，仍能落實健全財政，再次達成0舉借，並勉勵市府團隊朝連續5年0舉借目標邁進。

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