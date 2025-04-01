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能率亞洲鎖定政府新方案 投資7至14家AI數位新創

2025/04/01 10:13

能率亞洲持續深化投資國內AI新創與數位經濟領域的相關企業。（能率亞洲提供）能率亞洲持續深化投資國內AI新創與數位經濟領域的相關企業。（能率亞洲提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕能率亞洲（7777）持續深化投資國內AI新創與數位經濟領域的相關企業，在數位發展部數產署評選之下，正式成為我國「加強投資AI新創實施方案」的搭配投資單位，能率亞洲資本總經理游智元今天表示，目前規劃與該方案共同投資7至14家AI新創及數位經濟領域的公司。

數發部執行「加強投資AI新創實施方案」，匡列國發基金100億元，自2025年起展開為期10年、攜手民間資金共同投資台灣的AI新創及數位經濟（電商、遊戲、資安與資訊服務等）產業計畫，投資對象為未上市櫃公司，目標為促進數位經濟產業發展。

游智元表示，在此方案中，能率亞洲資本將提供業務資源與財務支持，協助被投資公司接軌國際、加速進入資本市場，進而提高投資個案的成功機率與誘發潛在報酬。公司近年重點投資AI、機器人、數位轉型及半導體產業，透過參與國家方案，有助於強化投資動能，進一步創造領先業界的優勢。

能率亞洲目前在國內AI新創、數位經濟產業已投資數家公司，其中之一的「智寶國際」專攻數位內容的智財授權與管理，是唯一成功與日本出版社及作家合作的台灣公司，並獲得文策院與台灣大哥大（3045）資源支持，同時攜手IC設計大廠合作開發AI創作技術，解決影視業創作人力短缺的問題；而另一家智慧醫療解決方案供應商「慧誠智醫」，目前已在12個國家、179家醫療機構提供服務，將人工智慧物聯網（AIoT）的最新科技應用於下一代整合照護平台。

能率亞洲在海外投資布局方面，包括注資美國矽谷機器人新創企業「Mantis Robotics」，該公司主要股東為亞馬遜，致力於研發新一代工業機器人與自動化軟硬體，藉由其獨創的控制軟體，能讓機器手臂僅憑內建感測器即可學習並理解周遭環境，即時調整動作以規避風險，大幅提升工作環境的安全性。近期日本醫療手術機器人新創也前來洽商合作，該公司產品應用於胸腔外科、肝膽腸胃科、泌尿科等，通過日本PMDA認證，並開始在當地場銷售。

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