中官媒：中日韓將一同應對美關稅

由左至右分別為日本經濟產業大臣武藤容治（Yoji Muto）、南韓產業通商資源部長安德根（Ahn Duk-geun）、中國商務部長王文濤。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國官媒週一（3月31日）在社群媒體發文表示，中國、日本和南韓的經貿部長在經過會議後三方一致同意要共同應對美國對等關稅帶來的衝擊。

中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」週一晚間在微博發佈報導，中國、日本和南韓上週日（3月30日）舉行了5年多以來首次經濟對話，尋求促進區域貿易，這3個亞洲出口大國正準備應對美國總統川普（Donald Trump）祭出的關稅措施。

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報導指出，中日韓3國希望透過合作和對多邊貿易機制的維護，以應對美國加徵對等貿易關稅等行動，給全球貿易帶來的不確定性。據報，中日韓的共識是保持供應鏈的暢通，一致同意加強供應鏈合作和出口管制對話，日韓兩國有意從中國進口半導體原料，而中國則希望進口日韓的晶片商品。

根據3國會後發表的共同聲明，各國的貿易部長同意加速就南韓－日本－中國自由貿易協定進行談判，以促進區域和全球貿易。

南韓產業通商資源部發言人回應表示，同意對美國關稅的共同回應這一表達似乎已得到廣泛的解釋，並稱，3國就全球貿易環境發表了看法，正如聯合聲明中所見，已表達了3國對經濟和貿易合作的需求。

針對相關報導，日方則未立即回應。

北京、東京和首爾皆是美國的主要貿易夥伴，儘管中日韓3國在領土爭議、日本福島核電廠排放廢水等議題上一直爭論不休。在川普週三（2日）的「解放日（Liberation Day）」來臨之前，這些國家的貿易部長率先進行了會議討論應對方式。

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