不怕高電價！聚恆：表後儲能示範案場實測節費達37％

不怕高電價，聚恆表後儲能示範案場實測節費達37%。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕為促進儲能市場發展，台電擬針對高壓以上用戶推出「表後儲能」時間電價，興櫃綠能環保股聚恆（4582）表示，現行三段式高壓時間電價中，尖峰時段每度高達9.39元，離峰時間僅2.53元，價差達3.71倍，透過「聚能網H-ELink」花費一年時間實測發現，在非夏月期間電費成功降低 37%，展現卓越節費效益。

聚恆分析，D棟廠區占地2871坪，2021年底正式併聯營運，作為自主表後儲能示範案場，實際模擬中小企業廠房，結合屋頂太陽能及儲能系統，並導入EMS能源管理系統「聚能網H-ELink」，打造一站式能源解決方案，經一年實測，現況三段式電價相較去年同期二段式電價的條件下，非夏月期間電費成功降低 37%，展現卓越節費效益。

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聚恆指出，D棟屋頂設置太陽能發電系統，總裝置容量達50.82kW，並搭配5套258kW儲能電池櫃與1MW功率調節系統（PCS），提供1290kWh的儲能調節能力，在契約容量為130kW的條件下，預計約5年內可回收建置成本，為高用電場域提供最佳應用參考。

聚恆認為，隨著電費調漲、尖離峰價差擴大，表後儲能需求大增，企業安裝表後儲能系統除作為緊急備用電源外，也可透過離峰充電、尖峰放電來削峰填谷，降低電費，同時，抑制需量不超約，並結合自發自用或轉供靈活運用綠電、減少碳排；此外，「用電大戶條款」要求企業義務設置儲能設備，因此半導體、石化、鋼鐵等高耗能產業得以透過表後儲能優化電力調度，實現節能減碳目標。

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