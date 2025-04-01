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新新併過關！規劃今年7月底前完成金控合併

2025/04/01 09:53

台新金和新光金表示，規劃於7月底前完成金控合併，合併後的「台新新光金控」將成為全台第四大金控。（圖由台新金控提供）台新金和新光金表示，規劃於7月底前完成金控合併，合併後的「台新新光金控」將成為全台第四大金控。（圖由台新金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會昨晚宣布核准台新金控吸收合併新光金控，台新金和新光金共同發佈新聞稿表示，此案為台灣首宗金控合意併購案，規劃於7月底前完成金控合併，合併後的「台新新光金控」將成為全台第4大金控。

台新金和新光金表示，兩家金控的合併基準日將由雙方董事長共同協議後對外公告，並自合併基準日起更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。台新金控與新光金控規劃於今年7月底前完成金控合併，其後將儘速進行旗下銀行、保險、證券、投信及創投等子公司的整併，發揮合併綜效。

台新金控及新光金控衷心感謝金管會對本合併案的支持與信任，這代表政府政策對金融產業整合發展的高度重視，有助提升市場競爭力，也為台灣金融業的國際化發展奠定有利基礎。

未來，台新新光金控將整合雙方優勢，提升經營效率，擴展服務範疇，提供更全面的金融解決方案，為客戶創造更高的價值，並打造更具發展性的員工職涯環境。

台新金控與新光金控承諾，合併後旗下子公司對客戶的金融服務與權益將維持不變，落實公平待客原則，並持續實踐企業社會責任。同時，員工的權益、職涯發展與工作環境亦獲得充分保障，公司將致力打造勞資和諧的企業文化，讓整合發揮最大價值。

本次合併案完成後，台新新光金控將加速內外資源整合，進一步發揮經營綜效，打造體質健全、競爭力卓越的金控公司，為客戶提供更全面的金融服務，為股東創造更高價值，並為台灣金融市場的長遠穩定發展貢獻力量，進一步成為政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」之最佳助力。#

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