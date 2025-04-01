焦點股》冠軍：殖利率超過10％ 股價亮燈

冠軍大方配息1元、殖利率超過10%，股價直奔漲停板。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕玻璃陶瓷股冠軍（1806）昨日公告去年財報與董事會決議每股擬配發現金股息1元，由於股價不到10元、殖利率超過10%，今日開盤後股價立刻狂飆至漲停9.81元，截至9:32分成交量超過1200張，漲停委買高掛逾900張。

冠軍昨日公告去年財報，全年營收34.29億元、每股稅後盈餘（EPS）0.31元，不過，董事會決議超額配發每股現金股息1元，帶動今日早盤冠軍股票湧入大量買單；冠軍日前也表示，市場對環保、永續建材日益增長的需求，冠軍持續推動淨零建築解決方案，並積極與建商和建築師合作，提升綠建材應用比例，推動節能減碳建築發展；此外透過大尺寸磁磚、中板、大板薄磚等多元產品線的推廣，進一步擴大市場占有率。

請繼續往下閱讀...

不過，外資連續6日賣超合計達861張，主力昨日也賣超121張，法人認為，未來電費、天然氣漲價未歇，陶瓷玻璃產業成本持續提升，若未能順利漲價，則獲利動能恐受限，投資人搶短仍要謹慎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法