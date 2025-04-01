美擬實施對等關稅 卓榮泰：已向賴總統報告3點因應措施

行政院長卓榮泰率部會首長赴立法院進行施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕美國總統川普計畫開始對所有國家課徵對等關稅，預計4月2日「解放日」公布對等關稅措施。台股昨日出現恐慌性殺盤。對此，行政院長卓榮泰今表示，他前天已率同台美經貿小組向總統賴清德做充分且完整的說明，並歸納3點主要做法和原則，「政府有準備、風險可控管、對產業有支持。」

卓榮泰今率部會首長赴立院進行施政總質詢，並於會前接受媒體聯訪。針對美國擬實施對等關稅，卓表示，全世界地緣政治、經貿秩序乃至於產業結構、生產鏈結構都持續調整中，幾個月以來行政院一直努力了解、掌握各種可能情勢變化，進行必要觀察、研商、分析，並提出應對方案。

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卓榮泰說，前天他和副院長鄭麗君率同台美經貿工作小組，向賴總統做充分完整說明，歸納3點主要做法原則，「政府有準備、風險可控管、對產業有支持。」

卓榮泰續指出，觀察台灣經濟基本面相當健全，尤其是出口非常強健，連續16個月呈現正成長，今年1、2月出口數字達800.2億美元，較去年同期增加16.8%，成績相當好，未來趨勢密切觀察當中。

至於最近股市變化和波動，卓榮泰說，大家看得到，股市變化是全球性的，政府準備和因應也是全面性的，在各種風險可控的大前提底下，政府會、而且已經做足準備，會針對各產業不同程度給予必要支持，請各產業界放心，國人也安心，大家一起面對國際局勢，和政府一起踏穩腳步，安心向前。

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