焦點股》佳必琪：法說會報喜 股價喊衝

佳必琪受惠於昨日法說會佳音發酵，加上台股今日吹響反攻號角，開盤即跳空大漲，並一度觸及133元、漲幅達到9.46%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠佳必琪（6197）受惠於昨日法說會佳音發酵，加上台股今日吹響反攻號角，開盤即跳空大漲，並一度觸及133元、漲幅達到9.46%，但隨著股價高檔承壓、賣單湧現，截至上午9時23分暫報127.5元，漲幅收斂至4.94%，成交量1308張。

佳必琪昨日在法說會中表示，觀察市場對於AI伺服器與通用型機種的相關線束需求仍然強勁，公司出了去年下半開始供應開放機架標準第三版（ORv3）的60安培交流電源解決方案，包括水冷快接頭（UQD）、電信級高密度分波多工光纖骨幹傳輸系統（DWDM）、密集波分復用設備（CWDM）收發模組訂單、主動式光纖纜線（AOC），都將成為助攻今年獲利雙位數成長的重要產品。

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佳必琪去年每股盈餘（EPS）8.69元，擬配發現金股利7元，皆寫下歷史最佳紀錄，配息率80.55%，若以昨日收盤價121.5元計算，殖利率約5.7%。剩餘營運將用於新品開發與擴建產能等營運用途，公司目前於越南北部、南部各有1座製造基地，其中北越廠於近期完成擴建，並正式進入量產階段，新增9條高速線束與電源自動化產線，並新增4條連接器自動組裝線。

此外，佳必琪美國子公司JPCPT持續與集團整合、共享手上資源，以強化北美市場布局與客戶服務能力，為因應市場強勁需求，JPCPT即將搬遷至新址，規模為原址的2倍，並同步進行新增試產導入量產（NPI）的生產與倉儲設施，以提升在地供應能力、縮短交期，擴大對北美區域的服務效能與反應速度，未來將視交貨地點靈活調配越南、台灣、中國與美國產能。

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