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慶祝台積電2奈米擴大投資 陳其邁宣布「這兩天」中小學生放假

2025/04/01 09:44

台積電高雄 2 奈米擴產上樑儀式正式將P2廠的最後一根樑柱緩緩吊上頂端。（資料照）台積電高雄 2 奈米擴產上樑儀式正式將P2廠的最後一根樑柱緩緩吊上頂端。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨天（3/31）參加台積電2奈米廠擴大投資典禮，他今天（1日）被問到參加感想時，宣布這禮拜四跟禮拜五，全市中小學都放假一天!後來趕緊澄清說，是愚人節的玩笑。

陳其邁表示台積電在高雄將興建5座2奈米製程工廠，與台南串連，是全球最大且技術最先進的半導體產業聚落。 （記者葛祐豪攝）陳其邁表示台積電在高雄將興建5座2奈米製程工廠，與台南串連，是全球最大且技術最先進的半導體產業聚落。 （記者葛祐豪攝）

高雄市長陳其邁今天於市政會議前接受媒體聯訪，被問到昨天參觀台積電後有沒有什麼感想?他回答說:「昨天真的是非常高興，所以在這裡宣布，禮拜四跟禮拜五，全市中小學都放假一天!」媒體聽了一愣，因為禮拜四跟禮拜五本來就是清明連假，陳其邁趕緊澄清說:「開玩笑，今天是愚人節!」

陳其邁強調，台積電作為全球最大的半導體製造商，尤其在先進製程可說是獨步全球，也配合未來人工智慧產業的發展，必須展開整個全球佈局。其中在南台灣，尤其是高雄，即將興建5座2奈米製程工廠，將會與台南串連，是全球最大且技術最先進的半導體產業聚落。

他說，希望未來能加速整個半導體生態系，建構成為一個最具韌性、規模最大的一個半導體生態系。上禮拜六他親自到半屏山上，看台積電的建廠，有很多局長都非常感動，因為從無到有，短短4年，其中包括土汙整治、再生水廠興建、都市計畫變更，又要走環評程序，也要跟居民溝通等。

陳其邁有感而發說，高雄市政府可說是台積電最好夥伴，甚至市府的工程也都超前於台積電建廠的需求，他常常勉勵市府局處首長「如果世界級的廠商投資高雄，市府可以滿足配合需求，那就沒有任何事情可以難倒我們!」

陳其邁表示，高雄從重工業城市轉型，應該要發揮後發優勢，不斷的技術創新與產業轉型，才能夠迎頭趕上。過去常有記者問說:「台積電為什麼會來高雄投資?」當時很多人都打槍，或看笑話，說這是不可能的事情，「但我們辦到了」，他以前常講一句話「機會留給準備好的人」，高雄已經做足準備努力往前衝。

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