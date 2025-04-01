焦點股》福懋油：財報難產 跳空跌停

老牌油脂廠福懋油未如期繳交財報，若6個月內仍未補交，將面臨下市危機，今天開盤股價跳空跌停。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕老牌油脂廠福懋油（1225）因未如期繳交財報，若6個月內仍未補交，將面臨下市危機，導致今天開盤股價跳空跌停來到30.7元，截至9:10分，跌停委賣張數仍有2400多張。

福懋油表示，公司目前營運一切正常，將儘速召開董事會選任董事長，並儘速完成經濟部變更登記後，與會計師簽署委任合約並完成113年度財報公告申報。

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福懋油公告表示，未依規定期限公告申報財報原因是公司在113年11月22日改選董事，並於同日召開董事會推選吳金泉出任董事長。經濟部遲至3月28日才通知不准變更，致公司無法與會計師事務所完成合約簽署並於期限內申報財報。

依經濟部商工案件公示資料所示，吳金泉113年11月22日違法操作福懋油董事會，召集通知不合法，且根本未經舉手表決或投票表決，即自行宣布興泰公司吳金泉當選董事長，過程荒腔走板、違反董事會議事辦法，歷經金管會、經濟部查認後於114年3月28日「駁回興泰公司（吳金泉）申請登記福懋油董事長」。

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