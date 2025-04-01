晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股盤中》晶圓雙雄掌兵權買單湧入 指數漲逾460點重返21000點

2025/04/01 10:25

晶圓雙雄掌兵權買單湧入，盤中指數漲逾400點重返21000點（資料照）晶圓雙雄掌兵權買單湧入，盤中指數漲逾400點重返21000點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股在遭遇黑色星期五屠殺後，週一道瓊反彈1%，標普500也漲0.55%，然費半下跌0.34%，不過，台股在歷經週一大跌逾900點後，週二在台積電開盤上漲10元帶動，指數開盤上漲188.63點，以20884.53點開出，在晶圓雙雄領攻，電金傳3大族群齊揚下，指數開高走高，漲逾400點，重返21000點。

台股在週一暴跌逾900點，創史上第4大，週二在台積電重掌兵權，領軍向前攻，隨著恐慌性賣盤消退，買單湧入，指數開高走高，盤面一片紅通通，上市公司週二上漲家數高達671家，而漲停家數也達14家，僅79家逆勢走跌，在投資人力挺下，盤中指數466點，來到21161點。

綜合媒體報導，在3月最後一天，美股4大指數漲跌互見，標普累計下跌5.8%，那斯達克指數重挫8.2%，雙雙創下2022年12月以來最大月跌幅，道瓊月線收黑4.2%。而在2025年首季，標普季跌 4.6%，結束連五季升勢，那指季線崩跌10.5%，道瓊跌幅則為1.3%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財