台股盤中》晶圓雙雄掌兵權買單湧入 指數漲逾460點重返21000點

晶圓雙雄掌兵權買單湧入，盤中指數漲逾400點重返21000點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股在遭遇黑色星期五屠殺後，週一道瓊反彈1%，標普500也漲0.55%，然費半下跌0.34%，不過，台股在歷經週一大跌逾900點後，週二在台積電開盤上漲10元帶動，指數開盤上漲188.63點，以20884.53點開出，在晶圓雙雄領攻，電金傳3大族群齊揚下，指數開高走高，漲逾400點，重返21000點。

台股在週一暴跌逾900點，創史上第4大，週二在台積電重掌兵權，領軍向前攻，隨著恐慌性賣盤消退，買單湧入，指數開高走高，盤面一片紅通通，上市公司週二上漲家數高達671家，而漲停家數也達14家，僅79家逆勢走跌，在投資人力挺下，盤中指數466點，來到21161點。

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綜合媒體報導，在3月最後一天，美股4大指數漲跌互見，標普累計下跌5.8%，那斯達克指數重挫8.2%，雙雙創下2022年12月以來最大月跌幅，道瓊月線收黑4.2%。而在2025年首季，標普季跌 4.6%，結束連五季升勢，那指季線崩跌10.5%，道瓊跌幅則為1.3%。

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