川普再放話！威脅對俄國、伊朗課關稅 國際油價狂飆至5週新高

國際油價週一（3月31日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場憂心，若美國總統川普兌現對俄羅斯徵收更多關稅的威脅，以及對伊朗發動攻擊並徵收更多關稅，恐讓供應下降，國際油價週一（3月31日）上漲，至5週高點。

紐約西德州中級原油5月交割價上漲2.12美元，或3.1%，收每桶71.48美元。

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布蘭特原油5月交割價上漲1.11美元，或1.5%，收每桶74.74美元。

紐約期油收盤價創2月20日以來的新高，布蘭特原油也創2月24日以來新高。

川普週日（3月30日）對俄烏停火缺乏進展一事表達極度不滿，以「非常憤怒」、「火大」描述對普廷的感受，如果川普認為，俄羅斯阻礙川普結束俄烏戰爭的努力的話，川普將對所有從俄國出口的石油，施加25%至50%的二級關稅。

瑞銀（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，此事是油市參與者的關注因素之一，儘管川普表示，目前還沒有打算實施這些關稅，但未來供應風險擴大的風險正在上升。

川普週日還威脅稱，如果伊朗不能與美國就其核計劃達成協議，他將對伊朗實施轟炸並徵收二次關稅。

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