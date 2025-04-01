晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普再放話！威脅對俄國、伊朗課關稅 國際油價狂飆至5週新高

2025/04/01 09:03

國際油價週一（3月31日）上漲。（路透）國際油價週一（3月31日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場憂心，若美國總統川普兌現對俄羅斯徵收更多關稅的威脅，以及對伊朗發動攻擊並徵收更多關稅，恐讓供應下降，國際油價週一（3月31日）上漲，至5週高點。

紐約西德州中級原油5月交割價上漲2.12美元，或3.1%，收每桶71.48美元。

布蘭特原油5月交割價上漲1.11美元，或1.5%，收每桶74.74美元。

紐約期油收盤價創2月20日以來的新高，布蘭特原油也創2月24日以來新高。

川普週日（3月30日）對俄烏停火缺乏進展一事表達極度不滿，以「非常憤怒」、「火大」描述對普廷的感受，如果川普認為，俄羅斯阻礙川普結束俄烏戰爭的努力的話，川普將對所有從俄國出口的石油，施加25%至50%的二級關稅。

瑞銀（UBS）大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，此事是油市參與者的關注因素之一，儘管川普表示，目前還沒有打算實施這些關稅，但未來供應風險擴大的風險正在上升。

川普週日還威脅稱，如果伊朗不能與美國就其核計劃達成協議，他將對伊朗實施轟炸並徵收二次關稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財