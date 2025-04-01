英特爾新CEO上任 陳立武：將進行文化改革、剝離「非核心業務」

英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖擷自英特爾官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片大廠英特爾（Intel）新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）週一（3月31日）正式上任，陳立武在首場演說中承諾，將對英特爾進行重大的「文化改革」，優先吸引人才、與客戶建立關係並削減官僚主義，陳立武也透露，英特爾將剝離「非核心業務」。

綜合外媒報導，陳立武週一在拉斯維加斯舉行的英特爾願景（Intel Vision）會議上表示，英特爾需要補充流失的工程人才，改善資產負債表，並更好的調整製造流程，以滿足潛在客戶的需求。陳立武提到，自己的首要任務是招募產業中一些最好的人才回來或加入英特爾，再加上一種新的創新文化，這將使英特爾變得更像一家「剛成立的新創公司」。

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陳立武指出，「官僚主義殺死了創新」。《路透》先前報導曾稱，陳立武計劃裁撤他認為行動緩慢、臃腫的中階管理階層，陳立武週一承諾，將向工程師釋出更多的權力，讓工程師從內部進行創新，主要重點將放在招募工程師和留住工程師上。

這名經驗豐富的半導體高層正試圖重塑這家主宰產業數十年公司的命運，但現在發現這家公司在大多數領域都面臨著競爭對手的追趕。英特爾高層現在面臨的一個關鍵問題是要保持公司完整更利於扭轉局面，或是分拆其他主要產品和製造業務。

自8月份宣佈削減成本措施以來，英特爾已裁1萬5000名員工，陳立武表示，公司預計還將剝離一些「非核心業務」，同時重申公司致力於保留晶圓代工業務的承諾。陳立武稱，自己致力於建立一個「偉大的晶圓廠」，並指出，這將需要英特爾與2個或3個「非常重要的客戶」建立關係，英特爾將依靠他們的幫助。

陳立武並未透露自己將尋求剝離的部份，不過他強調了現在公司需要解決的問題，陳立武表示，英特爾在創新方面明顯落後，適應、滿足產業需求的速度太慢了，用於資料中心和AI（人工智慧）相關工作的晶片不夠好。

英特爾近幾年致力重返晶圓代工，苦追台積電（2330）、三星（Samsung）表現卻遠遠不如預期，導致公司深陷危機，前執行長季辛格（Pat Gelsinger）也因此離任，在AI晶片設計領域也遠遠落後競爭對手輝達（NVIDIA）和超微（AMD）。

過去1年中，英特爾股價重挫49％。英特爾在3月18日宣佈由現年65歲的陳立武接任執行長，一度引發投資人的樂觀情緒，推動股價回升，但隨著科技業出現普遍拋售潮，英特爾的股價也跟著下跌。週一，英特爾股價收平盤，陳立武發表演說後，盤後股價跌近1％。

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