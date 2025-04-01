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對等關稅前夕！美最新報告點名台灣對美規車、美豬牛設限

2025/04/01 10:15

美國2025年對外貿易障礙評估報告，關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法。（資料照）美國2025年對外貿易障礙評估報告，關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普「對等關稅」措施即將啟動，美國貿易代表署今公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，點名台灣對美規車輛設置技術性貿易障礙，也關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查的做法。

美國貿易代表署（USTR）每年都將與各國貿易上面臨的障礙報告送交國會，說明美國出口商面臨的對外貿易壁壘，以及美國貿易代表辦公室為減少這些障礙所做的努力。

今年近400頁的「2025年對外貿易障礙評估報告」中，再點名台灣對美規車、豬肉及限制特定牛肉部位產品進口的規定。

根據報告，台灣2002年1月成為世界貿易組織（WTO）成員時，採用聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）1958年協議的汽車標準，而台灣交通部2008年4月發布法規，允許有限度進口美規車，這些車輛雖然不符合UNECE，但是符合美國聯邦機動車安全標準（FMVSS）。

然而，台灣自2021年至2023年逐步縮減FMVSS進口車數量，導致一些美國車廠盼定期引進新款車型，以提升消費者對其品牌的關注，卻受限於台灣的總量管制政策。

此外，報告也持續關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，並對進口豬肉的萊克多巴胺（ractopamine）最大殘留容許值（MRL）做出規範等作法，指這些做法「不正確地暗示美豬產品（包括萊克多巴胺豬肉）存在食安疑慮。」美方已透過多個場合向台灣表達關切。

美國牛肉方面，根據報告，台灣2021年解除30個月齡以上牛隻的美牛和牛肉產品進口禁令，但尚未解決長期以來對美牛產品的其他貿易障礙，仍以狂牛症（BSE）為由禁止進口牛絞肉、對某些美牛內臟產品實施繁瑣、「沒有科學根據」的進口檢查。

美方持續呼籲台灣依據科學、世界動物衛生組織（WOAH）指引及2009年美台牛肉協議，全面對美牛開放市場。

此外，報告還對台灣投資障礙、藥品、電信服務等作出評估。智慧財產權保護方面，報告指台灣於2019年修訂著作權法，加大打擊非法串流設備的力度，但網路盜版依舊猖獗。

2022年台灣進一步修訂著作權法，規定若線上盜版行為造成的損害超過特定金額，即使權利人未提出告訴，仍可進行刑事起訴，然而，截至2024年12月31日，這些修法尚未上路。

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