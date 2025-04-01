快逃？高盛揭對沖基金瘋狂拋售科技股 罪魁禍首是「它」

高盛指出，對沖基金上週以6個月來最快的速度、5年來最大的規模，來拋售遠離科技股。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛（Goldman Sachs）表示，隨著全球市場因美國總統川普（Donald Trump）4月2日關稅期限的臨近而動盪，對沖基金上週以6個月來最快的速度、5年來最大的規模，來拋售遠離科技股。

《路透》報導，美國進口關稅政策及其貿易夥伴的報復行動，加上川普政府的財政緊縮措施，在近幾週來加劇了市場對美國經濟可能陷入衰退的憂慮。高盛在上週五（3月28日）給客戶的報告中表示，對沖基金上週大舉逃離科技股，除了減持多頭部位，也退出做空這些股票的押注。

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高盛在報告中指出，資訊科技（IT）類股，特別是所謂的「七巨頭」科技股（Magnificent 7），本週成為高盛的主要經紀部門「Prime Brokerage Desk」淨賣出最多的類股。該部門負責向對沖基金提供融資並追蹤其交易。

高盛指出，上週科技股的總體賣壓約75%來自美國科技股，其中AI相關的科技硬體公司首當其衝，遭遇最大規模的資金撤出。目前，對沖基金在科技類股的投資總額，已下降至5年來最低，顯示市場情緒極度謹慎。

另外，據摩根士丹利（Morgan Stanley）上週四（3月27日）發布的報告，對沖基金的空頭押注正在增加，輝達（Nvidia）、超微半導體（AMD）與特斯拉（Tesla） ，成為上週三（3月26日）被對沖基金做空最多的3大標的。

至於摩根大通（JPMorgan）的數據顯示，對沖基金3月中旬曾大舉買入科技股，但上週卻迅速拋售，進一步加深市場波動。摩根大通上週五發給客戶的報告指出，散戶投資者的強勁買盤，可能也影響了對沖基金的部位調整。

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