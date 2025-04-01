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美元將成貿易戰贏家？富國銀行：升值空間有「這麼大」

2025/04/01 10:36

富國銀行在給客戶的報告中指出，根據不同的預測模型，美元可能上漲1.5%至11%，具體漲幅取決於美國關稅提升幅度及全球其他國家的應對方式。（彭博）富國銀行在給客戶的報告中指出，根據不同的預測模型，美元可能上漲1.5%至11%，具體漲幅取決於美國關稅提升幅度及全球其他國家的應對方式。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕富國銀行（Wells Fargo & Co）的貨幣策略師表示，美元有望成為美國總統川普（Donald Trump）貿易戰中的市場贏家之一。查特吉（Aroop Chatterjee）在內的富國銀行策略師們認為，美元跌勢可能只是暫時的，他們在週一（3月31日）給客戶的報告中指出，根據不同的預測模型，美元可能上漲1.5%至11%，具體漲幅取決於美國關稅提升幅度及全球其他國家的應對方式。

《彭博》報導，市場對於川普計劃持續提高關稅所帶來的影響感到憂慮，這已擾亂了全球金融市場，導致今年以來美元與股票一起下跌，市場最主要的憂慮在於關稅可能會重新引發通膨，並拖累美國經濟。

但富國銀行策略師在報告認為，美元今年的下跌可能只是暫時的，他們認為，美元走強的主要原因在於，美國加徵關稅將削弱對外國商品的需求，進一步讓外國貨幣貶值。此外，通膨壓力可能推動聯準會（Fed）維持較高的利率。根據富國銀行的分析，若其他國家不進行報復措施，美元將獲得最大的升值空間；若各國有所回應，美元的升值幅度，則會視反應程度而有所縮小。

查特吉受訪時指出：「競爭力因素推動美元走強，加上貨幣政策預期推升美元，這就是關稅政策如何導致美元升值的邏輯。」

這項預測出爐之際，美元在今年前3個月相對於大多數主要貨幣，出現走軟趨勢，市場擔心川普的政策可能會拖累經濟。此外，全球市場週一再度出現劇烈波動，交易員正等待川普週三（2日）發布的最新關稅決定。

查特吉指出：「對於所有這些政策不確定性，以及實際關稅上調所帶來的全球外溢效應，都被市場嚴重低估了。」他補充說：「這或許也是我們與當前金融市場觀點有所分歧的地方。」

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