不想靠薪水過活？專家解析「打破惡性循環」五個步驟

美銀行研究數據顯示，四分之一的美國家庭靠薪水度日，收入僅夠支付基本生活開支。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現今有數以百萬計的美國人靠薪水度日，領薪水後沒幾天，薪水帳戶就已被掏空，陷入壓力重重、毫無財務迴旋餘地的惡性循環。專家指出，如果支出相對於收入過高，任何人都可能陷入月光族陷阱，有5個步驟可打破不再靠薪水過活的循環。

根據美國銀行研究數據顯示，目前約有4分之1的家庭靠薪水度日，且無法維持到下一個發薪日，但這種情況並不局限於低收入者。

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專家指出，靠薪水度日時，只夠支付日常開支，累積長期財富就會變得更具挑戰性，尤其出現入不敷出時，更將導致極大的精神壓力。

這意味著，薪水收入僅夠支付基本生活開支，如房租或抵押貸款、水電費、食品雜貨、交通和最低債務支付，幾乎沒有或根本沒有剩餘的錢用於儲蓄、投資或自由支配的開支。

專家指出，要打破薪水過活的循環，得先了解薪水花在哪裡，就可理順財務狀況。之後遵循5個建議，包括遵守預算、先支付自己、建立應急基金、償還高利債務及尋找兼職或副業以增加收入的方法。

在遵守預算部分，建議先制定預算後，在檢查可能超支的領域，譬如取消很少使用的會員資格和訂閱，並控制可自由支配的支出。

至於「先支付自己」，在每次發薪日時，立即將部分收入存入儲蓄帳戶，然後處理帳單。剩下的錢可用來娛樂、購物或任何其他非必需品。

倘若遇到意外開支並且資金緊張時，部分人會使用信用卡支付或申請新貸款來支付。但問題在於，這會導致每月產生新的還款，從而延續月供循環。

專家指出，向儲蓄帳戶存錢時，請先設定一個目標，節省3到6個月的開支。如果發生意外開支，就可以動用儲蓄，而不是承擔更多的債務。但倘若有債務，也建議在發薪後，會將部分收入用於支付利息和費用。若要償還債務，建議先集中精力償還利率最高的債務，一旦還清了該筆債務，就可開始償還下一個最高利率的債務，依此類推。

專家認為，擺脫月光族循環的最有效方法，是賺取更高的薪水，建議透過兼職或副業來增加第二份收入，儘管每週幾個小時，也能對現金流產生重大影響。

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