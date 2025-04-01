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誰在關稅風暴眼中？大摩最新點名「這3行業」 17家嚴重受災企業名單曝光

2025/04/01 11:11

關稅戰下，大摩最新報告指出，汽車、鞋類和服裝進口商可能面臨最艱難的時期，並點名通用汽車、福特汽車等17家企業將是此波風暴中主要受災戶。（路透）關稅戰下，大摩最新報告指出，汽車、鞋類和服裝進口商可能面臨最艱難的時期，並點名通用汽車、福特汽車等17家企業將是此波風暴中主要受災戶。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕誰在關稅風暴眼中？摩根士丹利大摩週一（31日）發佈最新報告，緊急預警美國將對來自中國的商品再提高10%的進口稅，並對包括越南在內的歐洲，和亞洲的特定產品徵收關稅，報告指出，汽車、鞋類和服裝進口商可能面臨最艱難的時期，並點名通用汽車、福特汽車、Nike、BBY等17家企業將是此波風暴中主要受災戶。

外媒報導，大摩分析師表示，他們預計最終會放寬對從墨西哥和加拿大進口的產品的關稅，這可能會將進口稅的影響集中在少數特定行業。

報告稱，儘管實施的確切途徑尚不清楚，但在關稅水平、產品和地理位置上，有１件事我們可以明確地說，關稅正在上漲，公司應該做好準備，以減輕影響。

分析師指出，汽車、鞋類和服裝進口商可能面臨最艱難的時期，因為他們在不抑制需求的情況下提高價格的能力有限。

在汽車方面，分析師進一步指出，對墨西哥和加拿大的汽車和汽車零組件徵收關稅，將使許多消費者無法購買汽車，從而抑制需求。摩根士丹利表示，通用汽車和福特的利潤可能面臨壓力，通用汽車26%的汽車來自墨西哥，福特17%的汽車來自該國。其他面臨不利關稅風險的汽車公司包括Stellantis、BNW、賓士、保時捷和福斯。

摩根士丹利表示，對越南商品的潛在關稅可能會影響鞋類公司，因為去年34%的鞋類進口來自該國。分析人士表示，耐吉（Nike）、Allbirds、On Holding和Skechers USA可能會受到此類關稅的特別挑戰。

另Academy Sports and Outdoors、Five Below、Warby Parker、Wayfair和Dollar Tree等零售商來說，關稅調整可能會更加嚴格。與此同時，分析師表示，Bath&Body Works和Levi Strauss似乎相對獨立。

報告稱，中國仍然是智慧手機、平板電腦、電腦顯示器和耳機等科技設備的硬體生產中心，因此關稅可能會對百思買（BBY）等零售商造成壓力。

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