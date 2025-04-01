聯電否認合併，業界建議跟英特爾合併較互補（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕傳出晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）正考慮與聯電合併，聯電回應，表示「不回應市場傳聞，公司目前沒有在進行合併」。半導體業界指出，格羅方德與聯電同屬生產成熟製程，合併只是規模變大，但沒有互補性或更強的市場競爭力，聯電若跟英特爾合併，互補性較高，也較有市場競爭力。

日媒報導，格羅方德正考慮與聯電合併，目標是打造一家足以抗衡地緣政治，產能橫跨亞洲、美國與歐洲的美國新企業，以確保美國能獲得成熟製程晶片。報導並指出，格羅方德已與聯電就潛在的交易進行接觸，美國和台灣的一些政府官員都對此知情。

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此傳言帶動聯電昨股價逆勢收紅，投信大買近二萬張，美股聯電ADR漲超過9%，收7.15美元。

依市場調查，格羅方德為全球第五大晶圓代工廠，聯電排名第四，兩家若合併，將成為全球第二大晶圓代工廠。

業界指出，格羅方德與聯電合併，兩年前就有傳聞，但後來並沒有進展。其實，兩家都專注成熟製程代工，合併只是規模變大，但沒有互補性或更強的市場競爭力，聯電若真要跟同業合併，跟具有合作關係的英特爾合併，互補性較高，因英特爾有技術底子厚，聯電有代工服務的經驗，合併會較有市場競爭力。

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