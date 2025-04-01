想當科技人嗎？AI技術主管分享如何從打工族跳槽成年薪3652萬新貴3關鍵

39歲就財富自由的前AI技術主管賈馬爾羅賓遜以親身經歷，分享自己如何從快餐店的最低工資崗位，跳槽到科技業，並成為年薪110萬美元新貴（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕39歲就財富自由的前AI技術主管羅賓遜以親身經歷，分享自己如何從快餐店的最低工資崗位，跳槽到科技業，並成為年薪110萬美元（約新台幣3652萬）的新貴，他表示，第1份薪水談判對他產生巨大影響，此談判激勵他不斷提升自己在職場中的價值、價值、不斷轉換職業以及爭取更高的薪酬，最後，他也給想轉行進入科技業的人，要像他一樣，對加入新創公司持開放態度。

CNBC報導，現年40歲的羅賓遜在田納西理工大學學習電腦工程期間，從事每小時5.15美元的快餐工作。

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畢業後，他開始在電力和能源公司工作，羅賓遜說，大學畢業後的第1份工作年薪約為3萬2000美元（約新台幣106.24萬）。

但在對他所在的行業進行一些研究後，「我認為這個數字極低，因為我知道工程師的平均薪資為5萬4000美元（約新台幣179.28萬），出於好奇，他寫了1封信給人資代表，詢問這是什麼回事？結果人資立即回復並願意再給我加薪1萬美元。

雖然這並沒有達到他所期望的高薪，但這是羅賓遜大學畢業後的第1份工作，而且他還有上升的空間，可以獲得更高的收入。

羅賓遜說，我一直牢記這個教訓，協商薪水極其重要，僅1封電子郵件，就讓我多賺了1萬美元，此後，在我的大部分職業生涯中，我總是積極地進行談判。

羅賓遜也會詢問他的同事他們的收入狀況以及他的上級認為某條道路具有怎樣的成長潛力。

羅賓遜的敬業精神得到了回報，2013年進入科技業後，他的收入直線上升，他建議那些想要轉行進入科技業的人，要像他一樣，對加入新創公司持開放態度。

羅賓遜說，他們通常不管你的經驗如何都會錄用你，他們只是想要1個對這項技術感到興奮，並願意為此努力的人。

這份工作以及他在第1家新創公司建立的人脈，為他帶來了與IBM、亞馬遜、英特爾、微軟等大公司合作的更大、更有利可圖的機會。

他的薪水幾年穩步增長，最後從13萬5000美元（約新台幣448.2萬）猛增至22萬5000美元（約新台幣747萬），隨後又躍升至40萬美元 （約新台幣1328萬），然後是72.7萬美元（約新台幣2413.64萬），羅賓遜努力磨練自己的技能，並提高自己對雇主的市場價值，例如獲得MBA學位，獲得9項認證，並最終將他的專業知識集中在人工智慧上，正如人工智慧技能變得越來越受歡迎且越來越有利可圖一樣。他說，我總是留意尋找新的機會，我還確保自己盡可能有價值。

39歲時，羅賓遜已經成為了1名專門從事生成式人工智慧的技術主管，年薪110萬美元，由於350萬美元的儲蓄和投資足以維持生活，於是在當年他決定退休，如今過著舒適的退休生活。

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