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黃金飆破3100美元啦！寫39年「1超強紀錄」 高盛喊直通「這天價」

2025/04/01 08:38

黃金價格週一（3月31日）漲破每盎司3100美元。（彭博資料照）黃金價格週一（3月31日）漲破每盎司3100美元。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（3月31日）漲破每盎司3100美元，創歷史天價，投資人心理層面受到一系列因素影響，包括對美國即將開徵關稅的擔憂，這也讓金價寫下1986年以來最強單季表現。

紐約黃金上揚1.2%至每盎司3150.30美元；黃金現貨價上漲1%至每盎司3116.94美元，盤中曾漲至3128.06美元。

《路透》報導，黃金第1季上漲19.3%，自1986年第3季大漲24%迄今最佳，今年來已經18度創新高。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「持續縈繞著關稅的不確定性已經影響到股市，並在黃金市場帶來新一輪避險買盤。一路上有許多技術性阻力，可能導致獲利了結賣壓或拉回。但多頭趨勢將持續，基本面的支撐仍在。」

美國總統川普預定4月2日宣布對等關稅，而汽車關稅將在4月3日生效。

週日川普表示，如果他察覺俄羅斯有意阻撓美國終結烏克蘭戰爭的努力，他將對購買俄羅斯石油的買家課徵25至50%的次級關稅。

黃金繼去年上漲27%後，今年來又上漲超過18%，支撐因素包括有利的貨幣政策環境、強勁的央行買盤、對指數股票型基金（ETF）的需求等。

技術面來看，黃金的相對強弱指數（Relative Strength Index，RSI）保持在77以上，代表市場已經超買，但是分析師指出，這種動能已經違背了所有定位價格標準的邏輯。

華爾街大銀行紛紛提高黃金目標價，原因是貿易戰緊張和央行買盤。高盛甚至預估，在極端的市場情況下，未來12個月可能超越每盎司4500美元。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）說：「跡象顯示中國的購買力道強勁，我們預期，和川普貿易政策有關的不確定性，將持續帶動宏觀基金購買黃金。」

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