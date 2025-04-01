不妙！CNBC最新調查：美第1季GDP僅剩0.3％

關稅引發停滯性通膨！CNBC最新調查，美第1季GDP僅剩0.3%。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受政策不確定性和川普政府新的全面關稅相結合，為美國經濟造成了停滯性通膨的前景，根據CNBC最新調查，美國第1季的經濟成長率僅剩0.3%，至於核心PCE通膨率將在今年大部分時間保持在2.9%左右。

CNBC快速更新對14位經濟學家對GDP和通膨的平均預測顯示，與2024年第4季GDP2.3%相比，第1季度增長乏力0.3%，這將是自2022年以來經濟擺脫疫情大流行以來最弱的增長。

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與此同時，聯準會首選的通膨指標核心PCE通膨率將在今年大部分時間保持在2.9%左右，然後在第4季度恢復下降。

在黯淡的GDP預測背後，有新的證據表明，消費者和企業信心的下降正在實體經濟活動中顯現出來。美國商務部上週五報告稱，繼1月份下降-0.6%之後，2月份實際或經通膨調整後的消費者支出僅增長0.1%。Action Economics將其支出增長預期從第4季度的4%下調至本季度的0.2%。

另一個因素是進口減去GDP激增，這些進口似乎在關稅之前湧入美國。

平均而言，大多數經濟學家預測經濟將逐步反彈，第2季度GDP平均為1.4%，第3季度為1.6%，今年最後1個季度升至2%。

危險在於，僅0.3%增長乏力的經濟體很容易滑入負值區域。而且，隨著本週即將出台新關稅，並不是每個人都對反彈如此確定。

穆迪分析師讚迪（Mark Zandi）表示，雖然我們的基線沒有顯示實際GDP下降，但鑒於全球貿易戰的加劇以及DOGE對就業和資金的削減，今年第1季度甚至第2季度GDP很有可能下降。如果總統不在第3季度之前開始撤回關稅，經濟衰退很可能會發生。

穆迪預計第1季度增長乏力，僅為0.4%，到年底將反彈至1.6%，但仍略低於趨勢水準。

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