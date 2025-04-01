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回收金屬這麼值錢 ! 分析師 : 歐美國家大搶「這金屬」 廢料

2025/04/01 12:28

受美國關稅「漏洞」影響，德國及歐洲的鋁廢料可能全部流入美國。（彭博）受美國關稅「漏洞」影響，德國及歐洲的鋁廢料可能全部流入美國。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕貴金屬需求之間的密切關聯，歐美國家為了供應鏈需求，競相進入金屬回收產業，但數據顯示，歐洲回收料正在出走美國。分析師指出，川普關稅風暴席捲，包括德國鋁廢料可能全部流出，這一舉措將損害歐洲市場，美國在這場回收金屬競賽中，明顯佔了上風，經濟效益已達千億美元。

分析師預估，到2050年全球鋁的需求中有61%可透過回收取得，銅與鎳分別達59%、58%。

值得注意的是，美國政府對原鋁和鋁密集型產品徵收了高額關稅，從10%提高到25%，但廢鋁（鋁廢料）仍然免稅，美國買家利用這項關稅漏洞，正以高價積極搶購廢鋁。在需求的激增推動了價格的大幅上漲，在德國和整個歐洲引發了日益嚴重的供應短缺。

行業專家警告稱，金屬廢料的無節制出口有可能破壞當地的供應鏈穩定，使歐洲境內製造商面臨原材料短缺的風險，引發市場對歐洲鋁市場更廣泛拋售的擔憂，這種不平衡狀況有可能削弱歐洲鋁業的競爭力。

全球再生鋁的使用量從2023年的2770萬噸增加到2024年的2840萬噸。在美國和歐洲市場，消費後（報廢）鋁產品的使用量明顯增加，未來幾年也將進一步成長。分析師表示，當金屬原料供應短缺、價格上漲時，企業會轉向回收金屬作為替代來源。這些廢料經過處理後，可以重新製成品質相當的產品，成本還可能更低。

根據統計，2024年歐盟出口至美國的鋁廢料已接近130萬公噸，創下歷史新高，預計今年還可能持續攀升。這背後的關鍵原因是，美國對鋁產品課徵25%關稅，但鋁廢料卻不在限制範圍內，讓美國加工廠能以低價進口廢料、重製成新產品，再銷往市場賺取價差。

業內人士指出，在歐美回收金屬競賽中，美國明顯佔上風，2021年美國回收產業創造的經濟效益超過1000億美元（約新台幣3.32兆元）。每年處理約1.4億公噸回收材料，其中鋼鐵佔一半、紙纖維佔4500萬噸。

儘管鋁、銅的回收量合計不到一成，但在2021年兩者的回收產值卻達180億美元（約新台幣5988億元），與鋼鐵不相上下，顯示金屬回收具備高度價值與敏感性。

市場認為，美國下一步可能會針對銅產品加徵關稅，進口商已開始提前備貨，導致日前銅價上出現驚人增長，上週五美國基準銅期貨價格已達每磅5.11美元，較今年初上漲了28%，這一數字與倫敦金屬交易所僅有13%的漲幅形成鮮明對比，恐將推高歐洲回收金屬的外流量。

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