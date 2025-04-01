川普對等關稅將至 美股漲跌互見、聯電ADR飆逾9％

美股4大指數31日收盤漲跌互見。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）預計4月2日宣布對等關稅計畫，華爾街股市3月31日早盤一度重挫，但投資人擺脫悲觀情緒而使跌幅收斂，美股4大指數終場漲跌互見。外媒傳出聯電正與美國格羅方德（GlobalFoundries）洽談合併的可能性，聯電ADR收盤飆漲9.16％。

綜合媒體報導，在3月最後一天，美股4大指數漲跌互見，標普累計下跌5.8%，那斯達克指數重挫8.2%，雙雙創下2022年12月以來最大月跌幅，道瓊月線收黑4.2%。而在2025年首季，標普季跌 4.6%，結束連五季升勢，那指季線崩跌10.5%，道瓊跌幅則為1.3%。

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「科技七巨頭」（Magnificent Seven）本季表現不佳，包括蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達、Meta及特斯拉，本季跌幅均超過16％，尤其特斯拉在今年首季下跌近36 %，輝達也跌了近20％。

外媒傳出消息，聯電正與美國格羅方德洽談合併的可能性，消息傳出後立刻讓聯電ADR暴漲超過10%，收盤暴漲9.16％，收7.15美元。台積電ADR則是上漲0.45%，收166美元。

道瓊工業指數揚升417.86點或1.00%，收42001.76點。

標準普爾指數上漲30.91點或0.55%，收5611.85點。

那斯達克指數小跌23.70點或0.14%，收17299.29點。

費城半導體指數小挫14.48點或0.34%，收4270.43點。

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