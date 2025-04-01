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白宮：川普4月2日宣布「以國家為基礎」對等關稅

2025/04/01 06:48

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）

首次上稿 03:15
更新時間 06:48

〔中央社〕白宮今天指出，美國總統川普將於4月2日在白宮玫瑰花園（Rose Garden）宣布他的「以國家為基礎」（country-based）對等關稅計畫，川普還會致力於在其他時間實施針對特定產業的關稅。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在白宮對媒體表示，川普將宣布一項關稅計畫，撤回幾十年來持續剝削美國的不公平貿易做法，「是時候落實對等了，也是總統採取歷史性變革，為美國人民做出正確決定的時候了」。

她還說道，川普內閣成員將出席對等關稅的宣布活動。

各國高度關注川普政府端出對等關稅細節，以擬定因應策略之際，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）稍早報導，美國可能將原擬的對等關稅改為對全球課徵最高20%齊頭關稅。

華爾街日報今天引述川普政府一位官員的說法指出，對等關稅方案還沒被排除，但川普也傾向對美國呈現貿易逆差的所有國家課徵關稅，他還要知道每個國家的「清楚數字」。

這名官員說，無論最終決定為何，川普想要的關稅政策是「大而單純」。

如此將意味最終行動很可能比先前的計畫範圍更廣，不限首要針對美國最主要貿易夥伴國，也就是美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在媒體上所稱的「骯髒15國」（dirty 15）。

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