台積電最帥廠長 將率高雄廠迎接二奈米量產新挑戰

台積晶圓二十二廠廠長吳斯安（中）被公司內部認為是台積電最帥的廠長，他將肩負起一期廠二奈米最先進製程即將進入生產的挑戰。（記者李惠洲攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電昨舉行高雄廠二奈米擴產典禮暨二期建廠上梁典禮，高雄廠也是台積晶圓二十二廠，廠長吳斯安被台積電內部認為是全公司最帥的廠長，他將肩負起一期廠二奈米最先進製程即將進入生產的挑戰，是否能順利量產，將考驗他跟廠區團隊的能耐。

有別於七、五、三奈米等製程的FinFET技術結構，台積電二奈米首採用奈米片技術的環繞閘極電晶體（GAAFET）架構；相較三奈米，在相同功耗下，估計速度可增加10至15%，在相同速度下，功耗可降低25至30%。台積電昨指出，幾乎全球所有科技創新領導廠商，都正在與公司緊密合作中。

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台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛昨指出，該公司獨步全球的二奈米製程進展順利，回應市場的強勁需求、持續擴充產能、支持客戶的決心，高雄共有五期晶圓廠，每一期晶圓廠都是超級大。

業界指出，從台積電罕見在南北同步擴產二奈米產能來看，顯見客戶需求殷切，未來進入量產的生產品質與良率對台積電而言，將至關重要。

台積電高雄新廠從土壤汙染整治、建廠等過程，陸續克服挑戰，接下來最先進二奈米製程的落地量產，包括是否穩定電力供應，生產線設備製程整合與廠務系統純水、氣體、化學品等也都會面臨新挑戰，廠長需率領團隊逐步一一克服，可說另一個重要階段的艱鉅挑戰。

半導體業界人士指出，吳斯安進入台積電近三十年之久，從基層工程師幹起，陸續在南科十四廠、中科十五廠歷練過，累積多代新製程落地量產經驗，還曾獲選全國模範勞工，不僅外表長得帥，製程技術能力也強，是一個認真負責且有擔當的廠長，應該可率團隊克服試產與量產的挑戰。

業界人士表示，台積電在七奈米製程量產成功，也是真正打敗英特爾的關鍵製程，七奈米同時也是台積電最賺錢的製程之一，當時，吳斯安就是量產七奈米的晶圓十五廠廠長。

台積電於2018年量產七奈米製程，領先英特爾、三星，因生產良率與品質優異，大受客戶歡迎；接著乘勝追擊生產第二代的七奈米加強版技術，也是業界第一個商用採極紫外光（EUV）微影技術的半導體廠；後來又再開發出六奈米製程技術，七奈米系列優化製程技術提供客戶不同的選擇，為半導體業界的創舉，因此通吃國際知名客戶訂單。

台積電七奈米製程技術因成功協助眾多客戶創新，曾獲世界上最大的專業技術組織-IEEE（電機電子工程師學會）頒發創新獎。

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