川普關稅引發全球股災 國安基金14日召開例會

美國總統川普4月2日將宣布對等關稅措施，今日全球股市普遍重挫。（彭博）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普4月2日將宣布對等關稅措施，今日全球股市普遍重挫，台股更大跌906點、創史上最大跌點，立委關切國安基金動向。據指出，國安基金預計4月14日召開第1季例行性會議，會中將討論川普關稅政策對我國經濟及股市的影響。

立法院財政委員會今邀請財金部會就「如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略」進行專題報告，對於台股連日重挫，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，美國政府將公布對等關稅政策，目前仍充滿不確定性，因此市場還在觀望，股市最怕不確定性及預期心理，現在全球大多股市都因而走跌。

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立委追問，若台股跌破2萬點，國安基金會不會進場？阮清華表示，如果有必要，會召開委員會審慎評估，進場與否還要再持續觀察；待美國相關政策確定後，國安基金也會盤點及瞭解這些措施對國內經濟及股市的影響。

根據規定，國安基金按季召開例行性會議，若有必要則可召開臨時委員會。據了解，國安基金預計4月14日召開第1季例行性會議，除了報告第1季財報之外，也將討論川普關稅政策對我國經濟及股市的影響。

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