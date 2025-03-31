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輝達盤前下跌4％ 美7大科技股鼻青眼腫

2025/03/31 21:23

川普的最新言論引發市場普遍拋售，美國科技股領跌，輝達股價週一盤前下跌4%。特斯拉股價下跌超過5%，在「七大科技股」中跌幅居前。（彭博）川普的最新言論引發市場普遍拋售，美國科技股領跌，輝達股價週一盤前下跌4%。特斯拉股價下跌超過5%，在「七大科技股」中跌幅居前。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，在互惠關稅方面，他不會給予任何國家更寬鬆的待遇，輝達股價週一盤前下跌4%。川普的最新言論引發市場普遍拋售，美國科技股領跌，特斯拉股價下跌超過5%，在「七大科技股」中跌幅居前。

本週，輝達已經感受到川普關稅政策的影響，川普將對來自墨西哥和加拿大的商品徵收25%的關稅，並徵收相應的關稅。

Nvidia GPU用於AI伺服器，其中許多是從墨西哥進口到美國。美國貿易數據顯示，2024年美國從墨西哥進口價值 430億美元的「電腦」，包括資料中心伺服器在內的資料分類。這些伺服器價格上漲可能會影響這些產品的需求，進而影響輝達的AI晶片。

進一步的全面互惠關稅可能會對輝達造成進一步影響，尤其是針對台灣的關稅。根據供應鏈分析師兼密西根州立大學教授傑森米勒彙編的貿易數據，2024年從台灣進口的電腦零件價值約330億美元，包括帶有Nvidia GPU的印刷電路板。

川普也表示，他可能「未來」對國際生產的半導體徵收進口稅，儘管目前還不清楚具體稅率。輝達表示它可能會感受到關稅的一些影響。執行長黃仁勳在年度GTC會議電話中告訴分析師：關稅短期內對我們影響不大。

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