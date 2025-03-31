電子五哥近5年Q2漲跌互見 美關稅加劇今年波動

電子五哥最近5年第2季股價走勢漲跌互見。（美聯社檔案照，本報製表）

〔記者方韋傑／台北報導〕2025年首季於3月31日結束，自4月1日起正式踏入第2季，國內產業大事包括4月台北國際汽機車零配件展、智慧顯示展，以及5月台北國際電腦展與上市櫃企業年度股東常會接力展開並延續至6月份。觀察電子五哥最近5年第2季股價走勢漲跌互見，供應鏈認為，美國關稅政策正在加劇波動。

從最近5年電子五哥第2季股價走勢來看，2020年因疫情需求帶動出貨，廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、和碩（4938）、仁寶（2323）該年第2季股價全部上漲，隔年同期則因庫存衝擊又全數收黑，2022年第2季僅英業達小幅收紅，2023年同期則在AI伺服器題材燒紅之下帶旺股價表現，2024年第2季5家業者股價修正，僅廣達、和碩收漲。

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由於近期美國總統川普持續揮舞關稅大刀威震四方，全球股市受到恫嚇萎靡不振，連帶台股大盤同步走弱，對此，權威人士認為，從過去的數據可以發現，過去20年來，台股在第1季陷於困境時，第2季的表現通常是處在落底階段，雖然不易繼續重挫，但是也難有大行情發酵的空間。

供應鏈認為，現階段營運的最大不確定性因素在於美國關稅實施範圍與幅度持續擴大，且實行細則尚不明確，造成終端客戶儘管仍對AI伺服器佈建有強勁需求，但抱持觀望態度也相對逐漸上升，短期可能影響資本支出計劃，倘若又遇通膨加劇，不排除導致今年營收、獲利增幅遜於預期。但目前仍看好營運展望，以及5月黃仁勳來台激勵供應鏈士氣。

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