關稅「解放日」搞垮全球市場 川普家族全力挖礦圖利

川普家族擴大加密貨幣業務組合企業，謀取更多的獲利。（彭博）





吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正當美國川普總統的關稅措施引發風暴，造成全球股匯市金融市場重挫動盪之際，川普家族擴大加密貨幣業務組合企業，謀取更多的獲利。美國華爾街日報指出，川普家族正全力推動加密貨幣攻勢，這次瞄準了比特幣挖礦。

美國雅虎財經則指出，隨著川普自己設定關稅「解放日」的最後期限僅剩兩天（4月2日），他究竟將實施哪些措施，這一點卻更加不明確，川普從暗示「可能會給許多國家減稅」，又表示可能會「慷慨」放行，但他很快補充說「所有國家」都可能受到影響，讓全球金融市場雞飛狗跳。全球都壟罩在川普關稅如何施行的迷霧之中。

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川普的兩個大兒子正在投資一家比特幣挖礦公司，進一步擴大川普家族的加密貨幣業務。艾瑞克·川普（Eric Trump）和小唐納德·川普（Donald Trump Jr. American）的Data Centers公司將與American Bitcoin合併並獲得20%的股份，American Bitcoin是一家由Hut 8 HUT控股的採礦業務上市的加密基礎設施公司。他們共同的目標是創建世界上最大的數位貨幣礦工，並計劃建立自己的「比特幣儲備」。

Hut 8 在美國上市的股票在盤前交易中上漲6.4%。截至上次收盤，今年迄今該股已下跌42.8%。

川普夫婦已啟動一個名為世界自由金融（World Liberty Financial）的去中心化金融（DeFi）項目，並表示，他們的社交媒體公司將投資比特幣和其他數位資產，並推出模因幣（meme coins），以利用總統和他的妻子的知名度獲利，並宣布計劃發行由世界自由美元支持的穩定幣。

川普重返白宮後表示，他的目標是將美國打造為「世界加密貨幣之都」。

比特幣是世界上最受歡迎的數位資產，它是由電腦伺服器透過解決複雜方程式、解鎖或「挖掘」新代幣創建。隨著新公司紛紛湧現，希望利用不斷上漲的價格獲利，且未開採的比特幣數量不斷減少，開採新比特幣的業務變得更具挑戰性。

比特幣的匿名創造者中本聰 （ Satoshi Nakamoto ） 將這種數位貨幣的供應量限制在2100萬，其中90%以上已經發行。批評者也對比特幣挖礦對環境的影響表示擔憂，指出運行挖礦作業需要大量能源。

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