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福懋油財報難產 半年內未補交恐面臨下市危機

2025/03/31 20:50

福懋油未如期繳交財報，若6個月內仍未補交，將面臨下市危機。（資料照）福懋油未如期繳交財報，若6個月內仍未補交，將面臨下市危機。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕老牌油脂廠福懋油（1225）未如期繳交財報，若6個月內仍未補交，將面臨下市危機。福懋油表示，公司目前營運一切正常，將儘速召開董事會選任董事長，並儘速完成經濟部變更登記後，與會計師簽署委任合約並完成113年度財報公告申報。

福懋油今天公告表示，未依規定期限公告申報財報原因是，公司在113年11月22日改選董事，市場派拿下過半董事席次，並於同日召開董事會推選吳金泉出任董事長，去年11月29日向經濟部遞件申請變更登記，期間多次補正說明，惟經濟部遲至今年3月28日才通知不准變更，致公司無法與會計師事務所完成合約簽署並於期限內申報財報。

依經濟部商工案件公示資料所示，吳金泉113年11月22日違法操作福懋油董事會，召集通知不合法，且根本未經舉手表決或投票表決，即自行宣布興泰公司/吳金泉當選董事長，過程荒腔走板、違反董事會議事辦法，歷經金管會、經濟部查認後於114年3月28日「駁回興泰公司（吳金泉）申請登記福懋油董事長」。

針對福懋油財報難產一事，福懋油獨立董事連仁隆、董事陸醒華及許逸群發表聯合聲明，抗議公司經營者未依規定經營，造成福懋油未如期繳交財報，將被證交所公告暫停交易，如一直沒有辧法在6個月內繳交財報，6個月後恐面臨下市危機，勢必損害債權人及投資人權益。

聲明並指出，因吳金泉違法操作董事會，導致福懋油4個多月未有合法董事長，銀行無法貸款，並且財報難產，福懋油恐有下市危機，獨立董事連仁隆、董事陸醒華及許逸群曾建請其他董事連署解決難題，然未獲肯採。

部分董事今日再次配合吳金泉，任由無召集權之興泰公司/吳金泉違法召集董事會，但因出席董事不足而流會。

獨立董事連仁隆、董事陸醒華及許逸群3位董事聲明指出，針對吳金泉所控興泰公司及部分董事一再違法作為，3位董事拒絕背書，倘有損害均歸由違法董事負擔。

董事許逸群並聲明福懋油的董事會既已全面改選，福懋油之運營（包含員工薪資支付）及數十億元債務之連帶保證人，就不該由前任董事長繼續承擔，因此拒絕再行用印同意動用銀行存款。

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