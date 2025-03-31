光電4子法今公告上路 經濟部推光電申設透明化

經濟部今（31日）公告光電申請設立4子法。（能源署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部能源署今（31日）公告光電申請設立4子法，強化光電申設審查的透明化、格式化及簡化，也規範光電案場與鄰近民宅應保持適宜距離，以維護居民生活品質，確保地方和諧與光電發展共存。

經濟部今天公告「電業登記規則」、「自用發電設備登記規則」、「再生能源發電設備設置管理辦法」，「設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」及其相關書表格式。

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能源署進一步說明，為保障在地民眾知情權，已邀集相關部會、地方政府與公（協）會研商修正「電業登記規則」，規範設置者申請籌設許可前，應在光電板鋪設最多、升壓站及儲能設備所在村（里）召開說明會，並應檢附「太陽光電發電業辦理籌設或擴建計畫地方說明會會議紀錄、簽到表」，以深化在地參與及明確事項。

此外，為使地方政府核發光電電業同意函有一致標準，經濟部併同修正「電業登記規則」，建立「直轄市、縣（市）主管機關核發太陽光電發電業同意函要件檢核表」統一審查標準，供地方政府有所依循，以提升行政效能。

為維護民眾居住環境品質，經濟部修正「設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」，明定光電設施與建地應保持適宜距離。

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